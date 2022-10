Planet Manga ha annunciato numerosi fumetti durante la prima giornata di Lucca Comics, grazie a una conferenza pubblica tenutasi poco prima di pranzo. La lista è davvero lunga e a quanto pare questa bellissima manifestazione inizia davvero alla grande.

Di seguito vi riportiamo tutta l’enorme lista dei manga in questione, ricordandovi di rimanere aggiornati sul nostro sito per tutte le novità più interessanti riguardanti Lucca Comics & Games, che ci terrà compagnia per 5 giorni:

Planet Manga: ecco tutti gli annunci manga al Lucca Comics & Games

Heart Gear , di Tsuyoshi Takaki, che avrà una cadenza bimestrale

, di Tsuyoshi Takaki, che avrà una cadenza bimestrale The Witch and the Beast , di Kousuke Satake attualmente in corso, ed è composto da10 volumi

, di Kousuke Satake attualmente in corso, ed è composto da10 volumi Parno Graffiti , di Paru Itagaki

, di Paru Itagaki Beast complex III , di Paru Itagaki

, di Paru Itagaki Duranki , di Kentaro Miura e Studio Gaga – Un volume unico in uscita a febbraio 2023

, di Kentaro Miura e Studio Gaga – Un volume unico in uscita a febbraio 2023 Skeleton Knight in Another World , di Enki Hakari, KeG e Akira Sawano, attualmente sono 11 i volumi in corso

, di Enki Hakari, KeG e Akira Sawano, attualmente sono 11 i volumi in corso Sakura, Saku , di Io Sakisaka (5 volumi, in corso, bimestrale da marzo 2023)

, di Io Sakisaka (5 volumi, in corso, bimestrale da marzo 2023) Nekkin Ningen Hitomoji , di Motoro Mase (4 volumi con cofanetto)

, di Motoro Mase (4 volumi con cofanetto) Wind Breaker , di Nii Satoru (9 volumi, in corso)

, di Nii Satoru (9 volumi, in corso) Fullmetal Alchemist 20th Anniversary Book , di Hiromu Arakawa

, di Hiromu Arakawa Chainsaw Man stagione 2 , di Tatsuki Fujimoto (volume 12 a marzo 2023)

, di Tatsuki Fujimoto (volume 12 a marzo 2023) Saint Seya the Lost Canvas – Il mito di Hades Bangaihen storie brevi , di Shiori Teshirogi sarà anch’esso un volume unico

, di Shiori Teshirogi sarà anch’esso un volume unico Saint Seiya the Lost Canvas – Il mito di Hades Bangaihen nuova edizione , di Masami Kurumada e Shiori Teshirogi

, di Masami Kurumada e Shiori Teshirogi True Beauty webtoon , di Yaongyi attualmente sono pubblicati 12 volumi

, di Yaongyi attualmente sono pubblicati 12 volumi Banana Fish Rebirth , di Akimi Yoshida – Ci sarà anche un fan book dedicato

, di Akimi Yoshida – Ci sarà anche un fan book dedicato Yasha , di Akimi Yoshida uscirà a maggio del 2023

, di Akimi Yoshida uscirà a maggio del 2023 Evol , di Atsushi Kaneko

, di Atsushi Kaneko Kei X Yaku Dangerous Buddy , di Yoshie Kaoruhara

, di Yoshie Kaoruhara Jumbo Max , di Tsutomu Takahashi

, di Tsutomu Takahashi Guitar Shop Rosie , di Tsutomu Takahashi

, di Tsutomu Takahashi Black Box , di Tsutomu Takahashi

, di Tsutomu Takahashi Marvel Manga: Deadpool Samurai, di Sanshiro Kasama e Hikaru Uesugi

di Sanshiro Kasama e Hikaru Uesugi Marvel Manga: Secret Reverse , di Kazuki Takahashi

, di Kazuki Takahashi Marmalade Boy Kanzenban , di Wataru Yoshizumi

, di Wataru Yoshizumi Marmalade Boy Little , di Wataru Yoshizumi

, di Wataru Yoshizumi Moonlight Mile Shinsouban , di Yasuo Ohtagaki

, di Yasuo Ohtagaki Billy Bat, di Naoki Urasawa

Veramente tantissime novità, specie se consideriamo che siamo solamente al primo giorno di fiera!

Fonte Planet Manga (Facebook)