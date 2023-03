Boruto: l’anime potrebbe andare in pausa per 3 mesi

Boruto: Naruto Next Generations è famoso tra gli appassionati in quanto si tratta del un sequel di Naruto, il famosissimo manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto. Dopo la fine degli eventi del ninja biondo, Boruto è stato pubblicato in Giappone sulle pagine di Weekly Shōnen Jump a cadenza mensile dal 2016 al 2019. Successivamente, dal 2019, la sua pubblicazione è proseguita su V Jump.

Scritto da da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto, il manga ha ricevuto un adattamento animato, realizzato sempre da Studio Pierrot. Questo ha debuttato nel 2017 con la prima stagione e oggi, a proposito dell’anime, vogliamo riportare un aggiornamento importante. Infatti pare che l’anime di Boruto andrà incontro a una pausa indefinita a partire da aprile.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Abdul_S17. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

According to a recent magazine leak Boruto anime is set to go on an indefinite hiatus from April 2023.

Inside reports also claim that it will be a 3 months hiatus but there is no confirmation of this.

No official announcement has been made so far, so let’s wait and see. pic.twitter.com/KHVr7AB6xq

— Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) March 7, 2023