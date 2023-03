Tra le uscite Planet Manga del 9 marzo 2023 si segnalano numerosi numeri di Naruto e di Ken il Guerriero nuovamente disponibili, oltre ad un nuovo volume della Ultimate Edition di Eden.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 9 marzo 2023.

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 3

Collana Japan 173

5,20 €

COME SALVARE IL DISCEPOLO?

Kai è stato pietrificato e, come se non bastasse, la situazione si complica ancor di più per Akeboshi.

L’artigiano minerario dovrà infatti incontrare una persona che avrebbe preferito non vedere.

Ma che fine fa l’anima di chi viene pietrificato?

Spy x Family 10

Planet Manga Presenta 117

5,20 €

IL PASSATO DI TWILIGHT

Come si diventa una spia in grado di replicare l’aspetto di chiunque, di disinnescare bombe, ecc. ecc.?

Quello che finora non era mai stato rivelato è contenuto in un decimo volume altamente top secret.

Leggetelo… ma acqua in bocca!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Shy 9

Manga Fight 59

5,20 €

UN VERO DISASTRO DI EROINA

Shy non sa parlare in pubblico, la imbarazza perfino a rivolgere la parola ai compagni, mette sempre in discussione le proprie capacità. Ma proprio lei, nella battaglia contro la bolla nera che avvolge Tokyo, farà una mossa inaudita…

Togen Anki: Sangue Maledetto 4

Manga Best 24

5,20 €

SHIKI, JIN E COMPAGNI RIUSCIRANNO A RESPINGERE TSUBAKIRI MOMOMIYA E YOMOGI MOMOKUSA?

I Momotaro hanno attaccato la sede di Kyoto dell’Oni Kikan: dopo aver sigillato tutti all’interno, hanno dato inizio a un metodico e crudele sterminio.

Gli studenti della Rasetsu Academy, però, sono riusciti ad accorgersi in tempo dell’attacco…

Amarsi, Lasciarsi 1

Planet Ai 26

5,20 €

Torna in Italia l’autrice di Strobe Edge e A un passo da te! Le protagoniste di questo nuovo shojo manga sono due amiche con una visione dell’amore diametralmente opposta.

Yuna è una inguaribile romantica, mentre Akari è molto concreta. Preparati, perché grazie al loro diverso approccio ai sentimenti osserverai l’amore sotto ogni sfaccettatura…

Amarsi, Lasciarsi 2

Planet Ai 27

5,20 €

DALL’AUTRICE DI AO HARU RIDE − A UN PASSO DA TE

Yuna, romantica e sognatrice, si è innamorata di un ragazzo a prima vista.

Akari, concreta e pragmatica, si innamora solo dopo un’attenta valutazione.

Le due amiche sono molto diverse, ma stanno entrambe per scoprire che l’amore è parecchio complicato…

Naruto il Mito 3

5,20 €

PURO STILE HORROR

Il ninja Zabuza, sebbene malconcio, è ancora vivo ed è deciso a portare a termine la sua missione, ovvero uccidere Tazuna, il mastro costruttore di ponti.

I nostri tre piccoli eroi, nel frattempo, sotto la guida del maestro Kakashi si dedicano a perfezionare la loro capacità di controllo del chakra.

Lo scontro decisivo fra Zabusa e il gruppo guidato da Kakashi è però vicino, ed è molto probabile che il perfido Gatoo abbia assoldato altri assassini per liberarsi di Tazuna e impedire così che il ponte venga completato.

Quella che doveva essere una missione relativamente semplice si è trasformata in una lotta durissima dall’esito incerto, ma che costituirà un’importante momento di crescita per Naruto

Naruto il Mito 9

5,20 €

Gli scontri preliminari per la terza prova dell’esame di selezione dei chunin proseguono!

Il duello fra Ino e Sakura giunge all’epilogo, dopodiché toccherà ai due genin del clan Hyuga scontrarsi, mentre il nostro Naruto affronterà Kiba e il suo cane Akamaru!

Naruto il Mito 13

5,20 €

In questo entusiasmante volume assisteremo al ritorno di Sasuke e Kakashi.

In un sorprendente scontro Sasuke dimostrerà di poter tranquillamente tenere testa a Gaara, ma sarà soprattutto l’exploit del complotto ordito da Orochimaru e dal Villaggio Della Sabbia a rendere straordinario questo tredicesimo numero.

Una battaglia senza quartiere infiammerà difatti il Villaggio Della Foglia, mettendo a diretto confronto il terzo hokage con Orochimaru, e facendo scendere in campo tutti i jonin maestri che ben conosciamo. La sanguinosa e complessa guerra dei ninja è appena iniziata!

Naruto il Mito 15

5,20 €

Un numero di pura azione completamente dedicato a Gaara, il più temibile genin del Villaggio della Sabbia!

Nonostante l’allenamento specifico impartitogli da Kakashi e la buona prova dimostrata in torneo, Sasuke si trova subito in difficoltà contro l’incarnazione dello spirito della sabbia, il mostruoso alter ego di Gaara.

Quando le cose sembrano volgere al peggio, sopraggiunge Naruto, ben lieto di dare il cambio al compagno di squadra.

Nel frattempo continua la spaventosa lotta fra il terzo hokage e Orochimaru…

Naruto il Mito 16

5,20 €

Si concluderà la battaglia fra Naruto e anche la guerra fra la Foglia e la Sabbia.

Tuttavia, una minaccia ancora più spaventosa di Orochimaru insidierà la tranquillità del Villaggio e la vita di Naruto: quella rappresentata da Itachi Uchiha!

Naruto il Mito 47

5,20 €

Naruto continua a combattere Pain.

Il sacrificio di Hinata lo salva in extremis e lo shock per la morte dell’amica scatena in lui il potere della Volpe.

Il quarto hokage entra in comunione spirituale col figlio facendogli recuperare il controllo del corpo e permettendogli di riprendere la battaglia.

Il Mondo di Naruto – La Guida Ufficiale al Manga 5

Hiden Jin No Sho: Libro dei Guerrieri

9,90 €

Un imperdibile volume con le schede dettagliate dei personaggi e una ricchissima sezione che illustra tutte le tecniche ninja… In più, approfondimenti ed extra, un fumetto inedito e un’intervista all’autore, il grande Masashi Kishimoto!

One-Punch Man 25

5,20 €

CONTINUA LO SCONTRO TRA L’ASSOCIAZIONE EROI E L’ASSOCIAZIONE ESSERI MISTERIOSI

Nel gigantesco labirinto sotterraneo Pri-Pri Prisoner si imbatte casualmente in uno spaventoso avversario, mentre Saitama trova un nuovo “amico”.

Nel frattempo in superficie si consuma una battaglia senza esclusione di colpi.

Ichi The Killer 9

7,50 €

Il condominio della yakuza è il teatro perfetto per lo scontro tra Ichi, il killer piagnucolone, e i superstiti del clan di Kakihara!

Chi avrà la meglio? Penultimo appuntamento per il capolavoro di Hideo Yamamoto!

Ichi The Killer 10

7,50 €

Ken Il Guerriero 2

5,20 €

Tokyo 1935. Sotto le mentite spoglie del professor Kasumi, apprezzato docente dell’università Yotsuya, si cela Kenshiro, sommo maestro della scuola di Hokuto e antenato dell’omonimo protagonista di “Hokuto No Ken”.

Dopo aver sgominato a Shangai la banda criminale chiamata “Il Fiore Rosso” si è ritirato in Giappone, iniziando una nuova vita.

Ma ora il passato torna a reclamare il suo ritorno in scena in nome della lealtà e dell’amicizia, che da sempre contraddistinguono lo spirito di Hokuto.

Dai maestri Tetsuo Hara e Buronson, gli autori che vent’anni fa diedero vita alla saga che rese popolare il manga in Italia, ecco il secondo capitolo della nuova avventura di Kenshiro: “Soten No Ken”

Ken il Guerriero 6

5,20 €

Kenshiro decide di mettersi in viaggio per cercare i suoi due fratelli che pensava persi per sempre! Il primo posto che decide di visitare è “villaggio dei miracoli”…

Ken Il Guerriero 14

5,20 €

È arrivato il momento tanto atteso: Kenshiro contro Tai-Yan, la Divina scuola di Hokuto contro la scuola Cao di Hokuto.

E come se questo non bastasse, scopriremo alcune cose inaspettate sul passato di Tai-Yan!

Un numero da non perdere per tutti gli amanti di Ken e dei combattimenti all’ultimo colpo!

Ken Il Guerriero 15

5,20 €

Mentre lo scontro tra Kenshiro e Tai-Yan sta per terminare, Yuling continua nel suo piano per salvare il suo popolo.

Ma la situazione cambierà radicalmente quando la ragazza farà un’inaspettata scoperta sul suo passato.

Nuove rivelazioni e molti colpi di scena dalla penna di Buronson e dalla matita di Tetsuo Hara!

Ken Il Guerriero 16

5,20 €

È arrivato il momento dell’incontro tra il Generale Ookawa e Yuling: il destino della ragazza sta per compiersi.

Verrà giustiziata come richiesto dai militari o Kenshiro e Kitaoji riusciranno a salvarle la vita?

La risposta a questa domanda nell’imperdibile prossimo numero!

Vampire Knight Memories 8

7,00 €

IL PRINCIPE UMANO E LA REGINA DEI VAMPIRI SI RITROVANO…

Il loro incontro segnerà una svolta nella guerra contro l’impero?

E quali sentimenti si intrecciano in questa riunione voluta dal destino? Continua la narrazione degli eventi occorsi nei mille lunghi anni in cui Kaname ha riposato dentro la bara di ghiaccio.

Eden Ultimate Edition 5

24,00 €

IL RISCHIO DI UNA CRISI INTERNAZIONALE

Un gruppo di terroristi prende il controllo di una raffineria.

A gestire la situazione viene chiamata la Federazione Propater, che si troverà di fronte un avversario ben più preparato di quanto pensasse… grazie anche al prezioso aiuto di Enoa Ballard

Death Note – L change the World

19,90 €

L’adattamento in romanzo del terzo film di Death Note, “L Change the WorLd”!

Basato sulla vera storia di L, questo romanzo ruota intorno ai suoi ultimi 23 giorni di vita e ci apre uno spiraglio sul suo misterioso carattere.

E non solo, perché questo romanzo chiarisce anche la decisione che L prese alla fine del secondo film – “The Last Name” -.

“L” sarà capace di cambiare? O sarà il mondo a cambiare?

Ma soprattutto, chi salverà il mondo?

Il romanzo comprende molti avvenimenti che nel film non sono narrati!

E più misterioso ancora di L è lo scrittore, il fantomatico “M”.

Chicca finale, la copertina è un nuovo disegno inedito di Takeshi Obata!

Proteggi la Mia Terra 10

7,90 €

LA VITA SULLA BASE LUNARE ATTRAVERSO GLI OCCHI DI MOKUREN

Il rapporto con Shion e gli altri ricercatori, i desideri, i segreti e i tormenti interiori della prescelta da Sarjarim.

La storia intessuta da Saki Hiwatari si carica di un nuovo, affascinante livello di lettura che ridefinisce gli eventi narrati sin qui.

Elden Ring 1

7,00 €

UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE PER GLI APPASSIONATI DEL VIDEOGIOCO DI FROM SOFTWARE

Dopo la pubblicazione in digitale, ecco il volume che raccoglie i primi capitoli di Elden Ring.

Una divertente, surreale commedia che vede un Senzaluce aggirarsi per l’Interregno tra nemici implacabili, vergini che aiutano fino a un certo punto e improbabili alleati.