Ken il Guerriero – annunciato un nuovo manga

Ken il Guerriero, l’amatissima opera di Buronson e Tetsuo Hara, godrà di un nuovo manga.

Si tratta di un isekai dal titolo Hokuto no Ken Gaiden: Taisen Amiba no Isekai Hao Densetsu – Isekai ni Itte mo Ore wa Tensai da!! N? Machigatta ka na….

Il manga è incentrato sul personaggio di Amiba, autodefinitosi genio delle arti marziali che nella serie originale si spaccia per Toki.

In questo spin-off, dopo essere stato sconfitto da Kenshiro Amiba si risveglia in un altro mondo e inizia una nuova avventura.

Sokra Nishiki scrive la sceneggiatura, mentre Nattо Gohan si occupa dei disegni.

Debutterà il 25 Ottobre 2021 sul numero 12 della rivista Comic Zenon di Tokuma Shoten.

Buronson (testi) e Tetsuo Hara (disegni) hanno serializzato Ken il Guerriero (Hokuto no Ken o Fist of the North Star) dal 13 Settembre 1983 al 26 Luglio 1988 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha per un totale di 245 capitoli raccolti in 27 volumetti.

Ha dato origine non solo alle celeberrime produzioni anime, ma anche a numerosi manga spin-off e al prequel Soten no Ken – Le Origini del Mito.

Al momento Planet Manga, che in catalogo ha il manga originale, il prequel e diversi spin-off, sta pubblicando la più recente serie canonica Le Origini del Mito Regenesis:

Kenshiro dovrà lasciare Shanghai per trasferirsi in un’infernale Indonesia, dove troverà nuovi e terribili nemici, capaci di mettere in crisi anche un maestro di Hokuto. Per fortuna qui di maestri ce ne saranno due…

