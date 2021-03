Ken il Guerriero (Hokuto no Ken) ha dato origine a un nuovo manga spin-off, che ha debuttato il 26 Febbraio scorso sul sito web Comic Zenon.

Il manga si intitola Hokuto no Ken Seikimatsu Drama Satsuei-hen (Il Pugno di Hokuto – La Saga delle riprese del drama di fine secolo) ed è scritto e disegno da Hiroshi Kurao.

Kurao, già autore dello spin-off Hokuto no Ken: Ken’ogun Zako-tachi no Banka (3 volumi, completo), ha immaginato la storia del manga originale di Buronson e Tetsuo Hara come se fosse la trama di una serie tv dal vivo (drama) di cui ci viene mostrata la lavorazione.

A proposito di Ken il Guerriero

Buronson (testi) e Tetsuo Hara (disegni) hanno serializzato Ken il Guerriero dal 13 Settembre 1983 al 26 Luglio 1988 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha per un totale di 245 capitoli raccolti in 27 volumetti.

Un adattamento animato in due serie tv, la prima di 109 episodi, la seconda di 43, viene realizzato da Toei Animation e trasmesso tra il 1984 e il 1988.

Seguiranno film d’animazione per il cinema, live action e OVA — oltre a romanzi, manga derivati e videogame.

In Italia il manga originale debutta in edicola nel Novembre del 1990 sulle pagine del numero 1 della storica rivista Zero di Granata Press a seguito dell’enorme successo riscosso dalla serie animata trasmessa dalle tv locali.

Successivamente il manga viene riproposto da Edizioni Star Comics, d/visual e Planet Manga.

Planet Manga pubblica anche il prequel Le Origini del Mito e gli spin-off legati al progetto cinematografico La Leggenda del Vero Salvatore.

A Marzo sempre per Planet Manga debutterà il sequel de Le Origini del Mito, intitolato Ken il Guerriero – Le Origini del Mito Regenesis:

LA STORIA MILLENARIA DELLA DIVINA SCUOLA DI HOKUTO SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO CAPITOLO

Kenshiro dovrà lasciare Shanghai per trasferirsi in un’infernale Indonesia, dove troverà nuovi e terribili nemici, capaci di mettere in crisi anche un maestro di Hokuto. Per fortuna qui di maestri ce ne saranno due…

Hikari Edizioni ha invece annunciato lo spin-off Garuda dalle Ali d’Oro.

