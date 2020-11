Tetsuo Hara ha inaugurato una gallery di immagini inedite di Ken il Guerriero (Hokuto no Ken) sul proprio sito ufficiale.

Il maestro ha iniziato questo ritorno al manga per cui è internazionalmente noto con il protagonista Kenshiro; possiamo ammirare l’immagine di seguito, in attesa dei nuovi disegni che verranno aggiunti di settimana in settimana:

A proposito di Ken il Guerriero

Buronson (testi) e Tetsuo Hara (disegni) hanno serializzato Ken il Guerriero dal 13 Settembre 1983 al 26 Luglio 1988 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha per un totale di 245 capitoli raccolti in 27 volumetti.

Un adattamento animato in due serie tv, la prima di 109 episodi, la seconda di 43, viene realizzato da Toei Animation e trasmesso tra il 1984 e il 1988.

In Italia il manga originale debutta in edicola nel Novembre del 1990 sulle pagine del numero 1 della storica rivista Zero di Granata Press a seguito dell’enorme successo riscosso dalla serie animata trasmessa dalle tv locali.

Dopo 16 numeri, la casa editrice del compianto Luigi Bernardi dedica un monografico alla serie, Z Compact, che pubblicherà tutta la serie tra il Giugno del 1992 e il Giugno del 1994 in 41 volumi più 3 albi speciale che raccolgono i capitoli usciti su Zero.

Nel Gennaio del 1997 Edizioni Star Comics lancia una nuova edizione di Ken il Guerriero, questa volta con il senso di lettura originale e in 27 volumi simili ai tankobon giapponesi.

Tra il 2005 e il 2011 d/visual pubblica una edizione deluxe del manga, in volumi di grande formato con pagine a colori, sovraccoperta e statuina allegata.

Arriviamo quindi al 2013, quando Planet Manga, che già aveva in catalogo il prequel Le Origini del Mito, pubblica una nuova edizione per le edicole in volumetti classici.

La casa editrice continuerà a proporre l’universo narrativo di Hokuto pubblicando anche gli spin-off inediti e l’edizione deluxe del prequel; a Lucca Changes 2020 ha annunciato la prossima pubblicazione del recente Ken il Guerriero Le Origini del Mito – Souten no Ken ReGenesis di Hiroyuki Yatsu e Hideki Tsuji.

