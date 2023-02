Un motivo in più per non leggere le scan pirata

One Piece è una delle storie più amate e seguite al mondo e proprio per questo, così come accade anche con film e serie TV, è spesso piratato e la maggior parte del pubblico decide di seguirlo lì, proprio per non attendere l’uscita ufficiale su MangaPlus oppure in Italia nel classico volumetto (lì i tempi sono più ampi, ma l’industria va sostenuta in questo modo).

Che siano i leak oppure gli spoiler, sappiamo benissimo che il capitolo viene sempre diffuso prima, sia in lingua giapponese, inglese e anche italiana, e questo ovviamente attira i lettori impazienti di leggere il proseguo delle avventure dei Mugiwara e dei personaggi della Grand Line.

Da come avete letto dal titolo, come se non bastasse le scan piratate sono tradotte anche male la maggior parte delle volte, da come possiamo vedere sui profili social dei profili Twitter più noti a tema One Piece: @newworldartur e @sandman_AP. Questi ultimi hanno evidenziato degli errori di traduzione anche molto gravi in queste scan.

One Piece, le scan pirata non devono essere mai lette: e inoltre sono anche tradotte male

Tra gli esempi riportati dai profili sopracitati troviamo la saga più recente, quella di Egghead dove quest’ultima pone Zoro davanti a Lilith. In questo caso viene proprio riportata una traduzione fraintesa a quanto pare, che muta completamente la frase e l’intenzione iniziale dello spadaccino dei Mugiwara.

Quest’ultimo trovandosi di fronte a Lilith pone la medesima di stare alle sue condizioni, e quindi nella versione originale non vuole sentire ragioni, mentre nella scan tradotta pirata è più flessibile rispetto alla situazione posta inizialmente da Eiichiro Oda. Questo fa perdere tutta l’enfasi e anche il carattere del personaggio, quindi l’errore è abbastanza grave.

In the JP version the demand isn't personal, he just asks Vegapunk to comply with helping them (he also doesn't ask "to play nice" in JP). He literally just says "You'll listen to [our] demands …got that?", which the Viz translation correctly captured pic.twitter.com/VcD3LGvIen — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) February 23, 2023

Nel secondo esempio riportato vediamo al centro Sentomaru, che nella versione pirata viene contattato dalla Marina, mentre nella versione originale quest’ultima interferisce con le comunicazioni. Quindi stiamo parlando veramente di una traduzione alquanto confusa, dato che sostanzialmente sbaglia tutta la situazione mostrata.

Hey, @sandman_AP , sorry to bother you, but I'd like to know your opinion on Ch 1074. The unofficial translations had the navy still trying to contact Sentomaru. The official ones say the navy is jamming communications to not alert him. Which one is more accurate? pic.twitter.com/qmJORMenMK — Deicide talks One Piece ☠️ (@DeicideOP) February 12, 2023

Ovviamente questo è solamente un motivo in più per non leggere le scan pirata, specie se pensiamo a quanti errori non sono stati riportati in maniera virale nel corso del tempo.

Fonte Twitter – 2