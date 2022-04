All-Out Avengers: azione a go-go con varie formazioni storiche

La nuova serie degli Avengers spazierà tra varie epoche per fornire storie improntate all'azione

Come promesso, l’Editor in Chief della Marvel C.B. Cebulski ha rivelato alcuni particolari della nuova serie All-Out Avengers, che vedrà in azione varie formazioni prese da differenti periodi della storia degli Avengers.

Durante il panel “Pint O’ CB” alla convention Fan Expo Philadelphia del 10 aprile, Cebulski e la Marvel hanno rivelato una nuova immagine promozionale, insieme al fatto che la serie sarà scritta dallo scrittore Derek Landy e disegnata da Greg Land, con Jay Leisten alle chine e Frank D’Armata ai colorì, e debutterà a settembre.

Land è reduce da un lungo ciclo di storie ambientate nel passato del Marvel Universe con le varie miniserie di Symbiote Spider-Man.

Derek Landy, da parte sua, è autore delle recenti miniserie di Falcon & Winter Soldier e soprattutto Captain America/Iron Man, dove ha dato prova di saper utilizzare sapientemente vari elementi provenienti da differenti periodi della storia Marvel. Nella mini in questione, infatti, Landy ha proposto i Paladini, una formazione di eroi tutti risalenti al periodo dell’Iniziativa dei 50 Stati, ma ha anche sfruttato elementi della storia più remota di Iron Man come il robot Mirmidone o il supercomputer Overseer.

Secondo quando anticipato, All-Out Avengers sarà una serie improntata completamente all’azione, che catapulterà il lettore direttamente nel bel mezzo delle missioni degli Avengers, senza perdere tempo in premesse o spiegazioni.

L’immagine promozionale proposta vede in azione un quartetto composto da Capitan America, Black Panther, Spider-Man e Spider-Woman (entrambi con il costume classico). A giudicare dalla composizione della squadra e dai costumi indossati, non è facile individuare il periodo storico a cui può fare riferimento, anzi, è più probabile che si tratti di una storia ambientata nel presente.

Al contrario, l’immagine di She-Hulk contro Ulik il Troll che si vedeva nel promo precedente rimanda con la mente al periodo di Roger Stern e John Buscema, quando gli Avengers vennero coinvolti nelle vicende orchestrate da Walt Simonson nel suo ciclo di Thor.