All-Out Avengers, una nuova serie regolare per i Vendicatori

All-Out Avengers sarà la nuova serie regolare dedicata agli Avengers dalla Marvel: la squadra di eroi più potenti della Terra hanno avuto diverse squadre fin dai tempi della filiale sulla West Coast, ma ora sta per nascere una squadra “a tutto campo”.

L’annuncio è arrivato attraverso un tweet sul profilo ufficiale degli Avengers:

Earth’s Mightiest Heroes go all out in a new ongoing #MarvelComics Avengers series! pic.twitter.com/HTvFsbt0sI — Avengers (@Avengers) April 8, 2022

L’editore non ha rivelato alcun dettaglio della trama, della premessa o del roster di All-Out Avengers, ma le illustrazioni promozionali di Greg Land, Jay Leisten e Frank D’Armata incluse nell’annuncio mostrano che almeno Captain America e She-Hulk faranno parte della squadra. La parte di She-Hulk dell’immagine sembra mostrare Shulkie che affronta il classico nemico di Thor Ulik il Troll.

Sia Captain America che She-Hulk sono stati membri chiave del roster principale dei Vendicatori da quando è iniziata la run ancora in corso di Jason Aaron sul titolo principale degli Avengers. Ciò potrebbe indicare che All-Out Avengers si concentrerà su una serie diversa di avventure per i Vendicatori principali, o semplicemente che Cap avrà un doppio ruolo in più titoli di Avengers, come spesso fanno tanti eroi.

She-Hulk è uscita dalla formazione principale degli Avengers dopo il numero # 50, ed è al momento impegnata anche nella sua nuova serie di Rainbow Rowell e Rogé Antonio, oltre ad apparire spesso anche in Fantastic Four.

All-Out Avengers sarà il quarto titolo della crescente linea Avengers, unendosi alla serie principale di Avengers in corso; ad Avengers Forever incentrata sul multiverso; e con il lancio della seconda serie Savage Avengers di maggio, un gruppo che include Conan il Barbaro ma che in realtà ha ben pochi legami con gli Avengers propriamente detti.

A giugno uscirà anche lo speciale Avengers 1.000.000 B.C., dedicato alla formazione di Avengers preistorici che Aaron ha introdotto fin dall’inizio della sua run.

Negli anni passati, soprattutto dopo il successo di successo del film Avengers del 2012, la linea di fumetti Avengers ha incluso numerosi titoli simultanei. Dal rilancio di Avengers del 2018 di Jason Aaron, la linea si è composta principalmente dal titolo principale e da una serie a rotazione di spin-off e tie-in, tuttavia, ora la situazione sembra cambiare, come con una espansione in atto.

La Marvel promette che ulteriori informazioni su All-Out Avengers saranno rivelate al panel dei riflettori “Pint O” CB” del redattore capo CB Cebulski, che si terrà domenica 10 aprile alle 13:00 locali (le 19:00 italiane) alla prossima convention Fan Expo di Filadelfia.