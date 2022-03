Arrivano i Man-Thing Avengers, gli Uomini-Cosa più potenti della Terra!

Una curiosa versione degli eroi più potenti della Terra in Avengers Forever 5

Chiunque conosca la paura brucia al tocco dei Man-Thing Avengers!

Almeno è così che la Marvel sta adattando il classico tormentone dell’Uomo Cosa per introdurre i Man-Thing Avengers, un mash-up tra i membri del team degli Avengers di Jason Aaron e la misteriosa creatura della palude multiversale conosciuta come l’Uomo Cosa, che potrebbe essere anche il protagonista di un futuro Halloween Special dei Marvel Studios.

Abbiamo visto innumerevoli iterazioni degli Avengers nel corso degli anni, da gruppi segreti a quelli cosmici, dalla Costa Ovest ai Grandi Laghi, da quelli di un milione di anni fa fino a quelli del futuro, ma un gruppo di Avengers composto da varie versioni di Man-Thing è qualcosa che non ci aspettavamo!

I Man-Thing Avengers – che, dall’immagine mostrata nell’anteprima della Marvel, includono versioni di Iron Fist, Doctor Strange, Phoenix e Starbrand in stile Man-Thing – faranno il loro debutto in Avengers Forever #5, anch’esso scritto dallo scrittore del titolo principale Avengers Jason Aaron.

Avengers Forever si concentra su una versione della squadra assemblata da molte realtà del Multiverso Marvel, e in una di questa a quanto pare i cosiddetti “poteri primordiali”, ovvero quei poteri che sono alla base dei supereroi in ogni realtà (l’Iron Fist, la Pantera Nera, lo Starbrand, la Fenice, Mjolnir, l’Occhio di Agamotto, lo Spirito della Vendetta) sono posseduti da differenti versioni dell’Uomo Cosa.

Che Man-Thing possa comparire nella serie ha assolutamente senso, dato il ruolo dello strano eroe come protettore della palude conosciuta come il Nesso di Tutte le Realtà, dove i vari mondi del Multiverso della Marvel si toccano e entrano in comunicazione con la realtà principale di Terra-616.

Anche nella realtà principale non esiste un solo Uomo Cosa: un altra versione dello strano personaggio si è vista in storie ambientate nella Terra Selvaggia, ed una specie di versione più giovane, Boy-Thing, è stata una sorta di spalla di Blade durante la sua militanza negli Avengers.

Per quanto riguarda cos’altro succederà in Avengers Forever # 5, che uscirà il 27 aprile, si dovrebbe raccontare le origini della variante del Dr. Destino nota come Doom Prime, leader dei Signori del Male Multiversali.