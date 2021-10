Marvel Comics annuncia una nuova serie su She-Hulk

Marvel Comics ha da poco annunciato una nuova serie su She-Hulk, scritta da Rainbow Rowell e disegnata da Rogê Antônio. Debutterà a gennaio 2022 sul mercato statunitense.

La serie avrà il semplice titolo di She-Hulk e riporterà il personaggio di Jennifer Walters – avvocatessa alter ego dell’eroina verde – alle sue origini.

Il suo arco narrativo degli ultimi anni l’ha vista alle prese con la stessa maledizione della rabbia incontrollata da cui è afflitto suo cugino Bruce Banner – Hulk.

La nuova serie metterà da parte i toni più “dark” del personaggio, per tornare a una narrazione più vivace e colorita su cui strutturare la doppia vita della supereroina verde.

Marvel Comics ha rilasciato un comunicato stampa con tutti i dettagli sulla nuova serie:

Ritorna il sensazionale concentrato di potenza marveliano! Jennifer Walters a.k.a. She-Hulk, una delle eroine su carta più amate, sarà la protagonista di una nuova serie a partire da gennaio. Scritta dall’acclamato autore Rainbow Rowell (RUNAWAYS) e disegnata dalle matite di Rogê Antônio (X-MEN ROSSO; HELLIONS), SHE-HULK vedrà la protagonista imbarcarsi in un viaggio che la riporterà alle avventure in solitaria tanto amate dai lettori, plasmando così un nuovo futuro per il personaggio.

[…] She-Hulk non vede l’ora di gettarsi alle spalle i giorni pieni di rabbia per tornare a praticare la legge in difesa degli innocenti. Ha una carriera da ricostruire, amici con cui riconciliarsi (e forse anche da rappresentare in tribunale) e nemici con cui… beh, forse non vorrà riconciliarsi anche con loro ma si rincontreranno DI SICURO. Il ritorno di un vecchio amico porterà con sé un mistero al quale non potrà resistere e che la farà rientrare in azione.