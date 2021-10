La storia di come Bruce Wayne diventò il Pipistrello protettore di Gotham, è qualcosa che conosciamo tutti, che trascende i confini del fumetto per approdare nella pop culture.

Un personaggio che si porta dietro una storia editoriale lunga più di 80 anni; pertanto, non è insolito veder spuntare fuori a cadenza – più o meno – regolare delle pubblicazioni che tentino di narrarne o rielaborarne le origini.

In tal senso, probabilmente l’opera più celebre di tutte è il Batman: Anno Uno di Frank Miller, un ciclo di storie uscito nel 1987 che fece chiarezza sulle origini di Batsy e oggi considerate canoniche, anche grazie all’estro di un autore che riuscì a risollevarne la figura dopo un ventennio a cavallo tra gli anni 60′ e 70′ che aveva visto il Crociato Incappucciato in diverse salse, dalla marcata vena humor alla psichedelia che afflisse un po’ tutto il fumetto dei 70′.

Una nuova miniserie

Ebbene, DC Comics ha da poco annunciato Batman: The Knight, una miniserie di 10 numeri in uscita a gennaio 2022 e che farà di nuovo luce sulle origini del giustiziere mascherato in una veste più moderna: al timone ci saranno i due talenti Chip Zdarsky e Carmine Di Giandomenico.

La sinossi ufficiale di Batman: The Knight

Le origini di Batman e della sua lotta infinita al crimine di Gotham City sono entrate nella mitologia moderna, ma come ci è arrivato? Come ha fatto un ragazzo traumatizzato e pieno d’ira a diventare il più celebre detective e vigilante che il mondo abbia mai conosciuto? Come ha…iniziato il Cavaliere Oscuro? Chip Zdarsky (Daredevil) e Carmine Di Giandomenico (The Flash) esplorano il viaggio intrapreso da Bruce Wayne per diventare Batman in questa nuova serie definitiva.

Come già menzionato, il tema delle origini del cavaliere della notte non è di certo un terreno poco battuto. Tra il 2013 e il 2014 uscì la saga Batman: Anno Zero con al comando Scott Snyder e Greg Capullo.

In quell’occasione, le spericolate avventure del giovane Wayne vennero fatte girare attorno a un grande piano malvagio ordito dall’Enigmista.

Vedremo che tocco di classe e che interpretazione saprà darà un duo talentuoso come Zdarsky/Di Giandomenico, il primo che ha già avuto a che fare con il mondo Batmaniano sulle testate di Detective Comics e Batman: Black & White.

Per ora, ancora nessun annuncio per quando arriverà negli store di Panini Comics.

Il prossimo anno

Il 2022 sarà molto ricco per gli amanti del Pipistrello, poiché sarà anche l’anno del suo ritorno sullo schermo grazie al nuovo film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.