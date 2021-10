Le uscite Panini DC Italia del 21 ottobre 2021: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 21 ottobre 2021, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Le uscite Panini DC Italia del 21 ottobre 2021

Superman di John Byrne 10

DC Best Seller

Autori: Jerry Ordway, John Byrne, Marv Wolfman

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Superman (1987) #10/11, Adventures of Superman (1987) #433/434

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Un surplus di superpoteri per Superman!

Il palazzo del Daily Planet prende vita ed è in vena di scherzi!

La disfida del secolo: Lois Lane contro Cat Grant!

Continua la Guerra di bande a Suicide Slum!

Justice League 17

Autori: Marcio Takara, Robson Rocha, Joshua Williamson, Ram V

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Future State: Justice League (2021) #2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Esiliati su un pianeta lontano, i membri della nuova Justice League sospettano ci sia un traditore tra le loro file!

L’Hyperclan arriva sulla Terra e questo potrebbe significare la fine di ogni cosa!

La Justice League Dark tenta un piano disperato per sconfiggere l’esercito di Merlino!

L’esplosivo finale del ciclo Future State per la Justice League, scritto da Joshua Williamson e Ram V!

Batman/Superman 16

Autori: Ben Oliver, Gene Luen Yang

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Future State: Batman/Superman (2021) #2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

La conclusione della minisaga legata a Future State!

Superman è caduto nelle profondità delle caverne di kryptonite e ora è alla mercé di un Professor Pyg orribilmente trasformato.

Tocca a Batman scoprire cosa c’entri il Magistero con tutto questo e salvare l’Uomo d’Acciaio prima che sia troppo tardi!

Testi del due volte premio Harvey Gene Luen Yang e disegni dello spettacolare Ben Oliver (Multiversity)!

Rorschach 7

DC Black Label

Autori: Tom King, Jorge Fornés

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Rorschach (2020) #7

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736868

3,00 €

Wil Myerson, il fumettista che, sotto la maschera di Rorschach, ha cercato di uccidere un candidato alla presidenza, è stato un riferimento per molti.

Possibile che sotto l’influenza di Laura, la complice di Myerson, un altro leggendario autore stia per iniziare a fare il vigilante?

Con la straordinaria partecipazione di uno dei protagonisti di Watchmen!

Continua la disturbante miniserie che unisce il mondo di Alan Moore e Dave Gibbons alla serie televisiva di Damon Lindelof!

Il Grande Libro di Catwoman

DC Anthology

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 392

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Batman (1940) #1, #3, #65, #69, #323/324, #617, Superman’s Girl Friend Lois Lane (1958) #70/71, DC Super-Stars (1976) #17, The Brave and the Bold (1955) #197, Catwoman (1989) #1, Catwoman (1993) #28, Catwoman (2002) #32, Catwoman: When in Rome (2004) #4,

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736004

25,00 €

Nemica, alleata, amante, compagna: Catwoman è un elemento essenziale per il mondo del Cavaliere Oscuro!

A ottant’anni dalla creazione di questo amatissimo personaggio, arriva un’ambiziosa retrospettiva sulla ladra più amata del fumetto!

Storie di Bob Kane, Bill Finger, Jim Lee, Ed Brubaker, Tim Sale e molte altre grandi firme, in una carrellata di artisti fuori dal comune!

Una sezione di extra imponente per ripercorrere al meglio la lunga storia di Selina Kyle!

Batman: La Spada di Azrael

DC Deluxe

Autori: Dennis O’Neil, Joe Quesada

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Batman: Sword of Azrael (1992) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736448

18,00 €

Che piaccia o no a Batman, c’è un nuovo eroe a Gotham City!

Dopo aver scoperto che la sua famiglia fa parte dell’antico Ordine di Saint Dumas, Jean-Paul Valley diventa l’arma inarrestabile nota come Azrael…

…ma quando è costretto a prendere di mira il Cavaliere Oscuro, inizia a mettere in discussione la propria missione!

Dennis O’Neil e Joe Quesada firmano l’esordio di uno dei personaggi più controversi del fumetto americano!

DC Classic: La Lega della Giustizia d’America Vol.2

Autori: Mike Sekowsky, Gardner Fox

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 296

Formato: 17X26

Contiene: Justice League of America (1960) #9/19

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828735359

28,00 €

Proseguono le avventure della neonata Justice League!

Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Martian Manhunter, Flash, Aquaman e Freccia Verde tornano a combattere fianco a fianco!

Singolarmente sono delle leggende, ma uniti sono qualcosa di più della somma dei loro talenti!

Un tassello imprescindibile della gloriosa Silver Age dei comics

DC Limited Collector’s Edition Batman: Guerra al Crimine

Autori: Alex Ross, Paul Dini

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 72

Formato: 25.5X35.5

Contiene: Batman: War on Crime

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828735281

22,00 €

Come salvare una città senza speranza?

L’ennesimo omicidio a Gotham City porta Batman a riflettere sul suo ruolo nella lotta al crimine.

Scritta da Paul Dini, uno dei creatori di Batman: The Animated Series e tra gli autori più amati del Pipistrello!

La seconda, acclamata collaborazione tra Dini e Alex Ross, in tavole pittoriche dal formato gigante!

Dc Classic: Joker 2

DC Classic Bronze Age

Autori: Dennis O’Neil, Steve Englehart, Walter Simonson, Paul Levitz, AA.VV.

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 264

Formato: 17X26

Contiene: Batman (1940) #286, #291/294, #321, The Brave and the Bold (1955) #129/130, #141, Detective Comics (1937) #475/476, #504, Wonder Woman (1942) #280/283

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828734925

25,00 €