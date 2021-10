Le uscite Planet Manga del 14 Ottobre 2021 includono i nuovi volumi di serie come City Hunter XYZ, I Cavalieri dello Zodiaco: Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena e Agente 008.

City Hunter XYZ 3

di Tsukasa Hojo

15,00 €

Altre 600 pagine che ci mostrano un sempre più allupato Ryo Saeba affrontare nemici di ogni tipo (tra cui un’assistente dotata di letali martelli…) per difendere le sue affascinanti clienti. Azione e risate garantite!

Kaijin Reijoh 4

di Tetsuya Tashiro

7,50 €

Molte Reijoh sono state uccise dai Kaijin che impazzano nelle classi e lungo i corridoi. Fortunatamente Saki ha recuperato le reliquie che sprigionano i suoi poteri. Riuscirà a raggiungere Asuma per lo scontro finale?

I Cavalieri dello Zodiaco: Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena 14

di Masami Kurumada, Chimaki Kuori

4,90 €

Mentre il risveglio di Ares è ormai imminente, Shoko affronta ancora una volta Ate. Intanto Mii fa un incontro inaspettato che riporta a galla il suo passato… Torna un importante tassello dei Cavalieri dello Zodiaco.

Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe 25

di Kenji Saito, Akinari Nao

5,90 €

Agente 008 9

di Syun Matsuena

4,90 €

Le battaglie diventano via via più feroci. Il fisico comincia a cedere, così come lo spirito. E nel momento in cui entra in scena un vecchio nemico, per Eito la situazione, da difficile che era, si fa disperata…

Ristampe

Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio 23

di Hiromu Arakawa

4,90 €

Hunter X Hunter 14

di Yoshihiro Togashi

5,50 €

Hunter X Hunter 18

di Yoshihiro Togashi

5,50 €

