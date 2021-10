Matt Reeves condivide uno scatto inedito di The Batman

Matt Reeves ha condiviso sui social uno scatto inedito del film The Batman, in attesa del nuovo trailer che uscirà Sabato 16 Ottobre durante il DC FanDome.

Eccovi la suggestiva inquadratura:

Good Morning, from Gotham City… Can’t wait to show you more at #DCFanDome this Saturday… #TheBatman #TrailerShot pic.twitter.com/5IRaABRwk6

— Matt Reeves (@mattreevesLA) October 14, 2021