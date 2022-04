La Potente Thor si prende la scena nel nuovo poster promozionale di Love and Thunder

Il solo, ma non l’unico: il poster di Thor dedicato a Jane Foster

Il giorno di Pasquetta la Marvel ha rilasciato il primo trailer e il primo poster promozionale di Thor: Love and Thunder, ma ora è stato rilasciato anche quello dedicato a Jane Foster.

La nuova immagine promozionale è stata diffusa attraverso un simpatico siparietto tra i due attori protagonisti, Chris Hemsworth e Natalie Portman.

Dopo che Hemsworth ha ringraziato i fan online per il loro supporto, che ha portato il trailer di Thor: Love and Thunder a totalizzare ben 209 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, Portman ha risposto in maniera provocatoria su Instagram.

Il poster promozionale di Thor infatti riportava la tagline “The one and only!”, “L’unico e il solo!”, al che Natalie Portman ha postato il poster dedicato a Jane Foster, alias la Potente Thor, citando esplicitamente Chris Hemsworth dicendo “E pensavi di essere l’unico e il solo…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalie Portman (@natalieportman)

La tagline di questo secondo poster infatti recita “Il solo ma non l’unico!”. La posa dei due Thor è la stessa, anche se lo sfondo cambia leggermente: Odinson alza al cielo Stormbreaker per richiamare il fulmine, mentre Foster ripete lo stesso gesto con Mjolnir, nuovamente integro dopo essere stato distrutto da Hela in Thor: Ragnarok.

Tra i commenti si possono leggere anche le reazioni dello stesso Hemsworth, oltre che del regista Taika Waititi e altre personalità.

Ecco i due poster a confronto:

Love and Thunder riprende dopo gli eventi di Avengers: Endgame, con il Dio del Tuono in compagnia dei Guardiani della Galassia. Come si vede dal trailer, ad un certo punto, Thor si riunirà anche con Jane Foster (Natalie Portman), che segue le orme della sua controparte dei fumetti impugnando Mjolnir e diventando Thor a pieno titolo.

L’uscita nelle sale di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 luglio.