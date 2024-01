Dragon Ball: Sparkling! Zero: svelato il nuovo trailer del videogioco

Dragon Ball: Sparkling! Zero è finalmente tornato a mostrarsi in questo weekend in occasione del tanto atteso Battle Hour di Dragon Ball Games. Quest’anno in particolare l’evento era molto sentito dai fan in quanto erano programmate molte novità per il franchise di Akira Toriyama. E infatti in occasione di questo evento i fan hanno potuto guardare il nuovo trailer del nuovo videogioco di Dragon Ball.

Questo aggiornamento era atteso da tempo in seguito all’annuncio del gioco che risale a marzo dell’anno scorso, quando il videogioco non prima aveva ancora un titolo ufficiale, ma da tutti i fan era chiamato Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4. Ma da oggi tutto è cambiato grazie all’evento Battle Hour di Dragon Ball Games. Prima di approfondire alcuni dettagli mostrati dal trailer. In cima al presente articolo abbiamo riportiamo il contenuto del canale ufficiale YouTube di Bandai Namco, e dello sviluppatore del gioco, Spike Chunsoft.

I videogiochi di Dragon Ball sono tanti ma quello più fedele è proprio la serie Budokai Tenkaichi. Stiamo infatti parlando di una serie di diversi anni fa ma che ha visto crescere tanti fan di diverse generazione. Ma in Giappone questa serie è nota come “Sparking!”, esattamente come il videogioco attualmente in fase di sviluppo.

Come mostrato nel primo trailer del 2024 condiviso questo fine settimana, il gioco includerà combattenti nuovi con personaggi apparsi anche nei film di Dragon Ball, comprese le versioni più recenti di Dragon Ball Super. I guerrieri confermati nel roster finora includono personaggi come Goku, Vegeta, Broly, Piccolo, Crilin, Gohan, C-18, Majin Bu, Jiren, C-17, Trunks, Cell e Bergamo. Il trailer si concentra sul gamplay dei due eterni rivali, Goku e Vegeta. I due Saiyan mostrano tutte le loro trasformazioni fino al Super Saiyan Blue.

Ma i fan che conoscono bene ogni videogioco ispirato alla serie nel corso degli anni, sanno che Bandai Namco e Spike Chunsoft hanno senza dubbio intenzione di espandere in seguito questo gioco con nuovi DLC che incorporano quasi ogni possibile iterazione di un personaggio del franchise nel corso degli anni. Basti pensare a Xenoverse 2 che, uscito nel 2016, quest’anno riceverà ancora nuovi contenuti.

Lo stesso evento che ha rivelato questo nuovo trailer, prometteva anche novità sulla serie. E infatti ci saranno anche novità importanti e imperdibili su Daima, il nuovo progetto anime che sancirà il ritorno della serie sul piccolo schermo.

