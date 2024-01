Junji Ito fa una visita a sorpresa in studio da Hideo Kojima

Junji Ito e Hideo Kojima sono maestri nei rispettivi campi, con il primo che crea alcuni dei manga più spaventosi del panorama giapponese, e il secondo che continua a realizzare incredibili videogiochi attraverso la sua azienda, Kojima Productions. Oltre all’ammirazione professionale, i due creatori condividono una vera amicizia, come dimostrato dalla comparsa di Ito in Death Stranding.

In recenti aggiornamenti sui social media, Kojima ha condiviso che Junji Ito ha visitato i suoi uffici, scatenando speculazioni su se si trattasse di una visita informale o di un’indicazione di una potenziale collaborazione.

Mentre Hideo Kojima gestisce vari progetti, ci sono diverse vie in cui Junji Ito potrebbe fare la sua comparsa. In particolare, Ito ha interpretato un personaggio in Death Stranding, interagendo con il personaggio di Norman Reedus e offrendo compiti ai giocatori nell’ambientazione post-apocalittica.

Kojima ha anche svelato di recente un’anteprima di un nuovo gioco horror, “OD”, in collaborazione con il celebre regista Jordan Peele. Mentre Kojima aveva lavorato in precedenza al gioco cancellato “PT”, concepito come un seguito di Silent Hill, la potenziale partecipazione di Ito era stata oggetto di speculazioni. Il mangaka ha confermato di aver discusso con Kojima la possibilità di una collaborazione.

本日の小島監督と伊藤潤二先生。

Hideo Kojima today with Junji Ito. pic.twitter.com/loMhGQhLRo — Ayako (Touchy!) (@Kaizerkunkun) January 22, 2024

Kojima x Ito: Convergenza di Mondi Riflettendo sul suo recente incontro con il maestro dell’orrore, Hideo Kojima ha condiviso: “Oggi ho incontrato Junji Ito, che non vedevo dall’inizio della pandemia, per la prima volta in 4 anni, e ho riguardato il film ‘Uzumaki’, che ho visto 24 anni fa al cinema, sul BD nordamericano (poiché la versione giapponese è disponibile solo su DVD). Ricordo di averlo visto a Shibuya, in una doppia proiezione con ‘Tomie’, se non erro. Questa sera, nel mio deposito, ho tirato fuori il manga ‘Uzumaki’ e l’ho riletto.”

Junji Ito è coinvolto anche in progetti significativi. Adult Swim sta sviluppando attivamente l’attesa adattamento di Uzumaki, con un film live-action di “Bloodsucking Darkness” attualmente in produzione. Se i due creatori stanno effettivamente collaborando su un progetto, sicuramente sarà uno che i fan attendono con impazienza.

