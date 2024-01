Dragon Ball Daima: svelata una possibile data di uscita dell’anime

Dragon Ball Daima è probabilmente l’evento più atteso di questo 2024 da tutti i fan del franchise shonen di Toriyama ma non solo. Il suo rilascio è programmato infatti per questo autunno e secondo un leak pare ci sia una possibile data di uscita ufficiale del nuovo progetto anime. Dragon Ball celebrerà il 40° anniversario dal suo debutto ufficiale sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E lo farà con un nuovissimo progetto anime che esplorerà nuove avventure mai viste nel manga o nella serie animata. Infatti Daima presenterà una nuovissima storia scritta dallo stesso Toriyama, e i fan sono ansiosi di vedere che tipo di nuova esperienza vivranno.

In seguito al suo annuncio, i fan avevano appreso che Daima avrebbe fatto il suo debutto intorno al periodo autunnale di quest’anno. E secondo il direttore delle licenze di Toei Animation Latin America, Daniel Castaneda, il nuovo progetto anime sarà presentato in anteprima ad ottobre. Inoltre aggiunge anche che gli episodi totali saranno 20. Ciò è in linea con il resto del programma anime dell’autunno 2024. Ma è chiaro che bisogna prendere questa potenziale finestra di rilascio con le pinze poiché non abbiamo ancora una conferma o smentita ufficiale.

Ci saranno ulteriori informazioni su Dragon Ball Daima in occasione della prossima Dragon Ball Games Battle Hour del 27-28 gennaio. E si spera che queste informazioni ci portino un passo avanti verso la scoperta della data di uscita ufficiale o che forniscano altri dettagli in più su cosa aspettarci dal nuovo Kid Goku.

Akira Toriyama ha scritto la storia principale e il design dei personaggi per Dragon Ball Daima con Yoshitaka Yashima e Aya Komaki alla regia per Toei Animation. Katsuyoshi Nakatsuru ha adattato i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara ha supervisionato e scritto le sceneggiature. Come sempre presente, Masako Nozawa darà la voce a Goku.

Toriyama anticipa cosa aspettarsi dalla storia di Dragon Ball Daima parlando di una cospirazione, che ha portato Goku e i suoi amici a tornare bambini. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo dove ad attenderli ci sarà una nuova grande avventura con azione intensa. Poiché Goku dovrà compensare le sue piccole dimensioni, userà di nuovo il suo bastone magico per combattere, che non si vedeva da molto tempo.

