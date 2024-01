Dragon Ball Super: il capitolo 101 anticipa la rivincita di Vegeta su Broly

Il recente capitolo del manga di Dragon Ball Super era sicuramente uno di quelli più attesi da parte di tutti i fan. Con l’adattamento degli eventi del lungometraggio Super Hero ormai terminato, il futuro dei Guerrieri Z è ora tutto da scoprire. Infatti al momento sappiamo con certezza che con la vittoria di Gohan Beast contro Cell Max, che ha portato alla caduta dell’Esercito del Fiocco Rosso, un nuovo arco originale è in arrivo. Anche se il recente capitolo lascia intendere a dei ritorni sorprendenti, i fan di Dragon Ball Super avranno l’opportunità di vedere la rivincita di Vegeta su Broly, con i due che si affrontano da soli per la prima volta dai tempi di Dragon Ball Super: Broly.

Durante il primo incontro tra il principe dei Saiyan e il Saiyan Leggendario, Vegeta si era ritrovato a subire un divario di forza abissale. Nonostante avesse la capacità di arrivare fino al Super Saiyan Blue, Vegeta non era in grado di battere Broly. Tuttavia, il Principe dei Saiyan ha fatto molta strada. Infatti non solo è riuscito ad aumentare il proprio livello di potere, ma anche a sbloccare la nuova trasformazione nota come Ultra Ego. Chi sarà il vincitore di questo scontro adesso?

Questa volta, non abbiamo modo di vedere la piena potenza di Broly contro l’Ultra Ego di Vegeta. Infatti il leggendario Saiyan punta a qualcosa di diverso questa volta. Piuttosto che tentare di aumentare la sua forza, Broly sta cercando di mantenere il controllo della sua rabbia e quindi del suo potere e riuscire a combattere allo stesso tempo.

Il capitolo 101 di Dragon Ball Super non ha solo visto Vegeta e Broly combattere ancora una volta. Ma ha finalmente mostrato nuovamente Goku, il quale ha scoperto della sconfitta di Cell Max per mano di suo figlio. Teletrasportandosi ancora una volta sulla Terra, per la prima volta dall’Arco Moro, Goku si trova faccia a faccia con Gohan, ponendo potenzialmente le basi per vedere quale chi dei due Saiyan adesso è il più forte.

