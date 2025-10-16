Zucca, Osso e Pelliccia. Straccio è giù di corda | Recensione

La tristezza è uno stato d’animo che è capitato di vivere un po’ a tutti, chi con maggior intensità, chi con meno. Succede, e a volte, uscirne non è facile. Bisogna trovare nuovi stimoli, qualcosa che ci fa distrarre o ci piace. In questo, spesso, gli amici sono molto d’aiuto per riuscire ad superare un periodo di tristezza. Per i bambini, ovviamente, la tristezza è vissuta come una cosa nuova e inaspettata.

Il soggetto di questa storia è proprio la tristezza, tratto caratteriale del protagonista. Oggi andremo a parlare del terzo volume di una trilogia di cui abbiamo già parlato negli scorsi anni. Questa è la volta di Zucca Osso e Pelliccia Straccio è giù di corda, un albo illustrato scritto da Davide Calì, illustrato da Stefano Martinuz e pubblicato da Nomos Edizioni nel settembre 2024.

Come accennavamo, stavolta, è il piccolo Straccio, il protagonista di questo terzo episodio della serie dei simpatici mostriciattoli partoriti dalla fertile immaginazione di Davide Calì. Questa volta è il fantasmino del gruppo a trovarsi un po’ in difficoltà. Infatti è piuttosto triste e apatico e i suoi amici non sanno proprio cosa fare per aiutarlo.

Non capiscono come mai Straccio sia così triste. Gli ci vorrà un po’ per capire che in realtà il povero fantasmino soffre di nostalgia per la sua famiglia che vive lontano. A quel punto gli amici mostri faranno di tutto per far tornare il sorriso a Straccio. Ovviamente non senza creare scompiglio con le loro idee bizzarre e divertenti.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Davide Calì lo conosciamo ormai da un bel po’. Abbiamo recensito tantissimi suoi albi illustrati. Tra cui, per l’appunto, i primi due libri di questa trilogia, e cioè Zucca, Osso e Pelliccia non fanno paura a nessuno e Zucca, Osso e Pelliccia. Giorgio mostro timido. Inoltre abbiamo anche avuto il piacere di fargli un’intervista sulla sua lunga carriera d’autore.

In questo terzo volume della serie ritroviamo tutti gli elementi che hanno fatto la fortuna di questa divertentissima saga. L’inizio, ovviamente, vista la tematica, è più serio e lento. Ma pian piano le gag buffe e divertenti, che sono marchio di fabbrica di questa serie, arrivano. La narrazione ha infatti un ritmo ascendente che va via via arricchendosi e diventando sempre più divertente e coinvolgente.

Anche in questo terzo capitolo le illustrazioni sono affidate all’estro creativo di Stefano Martinuz. Il suo stile di illustrazione rendono anche questo albo illustrato nel perfetto bilanciamento tra atmosfera cupa e gioiosità. In tutto con un pizzico di magia e dolcezza.

Le atmosfere sono un cupe e grottesche, ma mai terrificanti. I quattro personaggi protagonisti, Zucca, Osso, Pelliccia e Straccio, sono caratterizzati in maniera buffa e giocosa, e trasmettono subito dolcezza e simpatia, sin dalle prime pagine. Ma il grande merito dell’atmosfera e la bellezza delle illustrazioni viene dalle ambientazioni ben curate e ricche di simpatici dettagli.

Anche questo terzo volume è confezionato con grande attenzione e gusto da parte di Nomos Edizioni. A parte questa fortunata serie, abbiamo avuto la fortuna di poter recensire anche altri libri del loro catalogo. Da cui si evince sempre un’alta qualità e cura. La qualità della stampa e della confezione è ancora una volta di ottimo livello e lo si percepisce già tenendo in mano il libro. A breve, pubblicheremo anche la recensione del quarto volume da poco uscito.

Conclusione – Zucca, Osso e Pelliccia. Straccio è giù di corda

Zucca, Osso e Pelliccia. Straccio è giù di corda è un albo illustrato che condensa in sè divertimento e messaggi profondi. All’esterno ha tutta l’aria di essere un albo illustrato perfetto da regalare ad Halloween. Ma questo libro va ben oltre le apparenze, come lo sono stati i volumi precedenti.

Lo stile narrativo e le stupende illustrazioni rendono la storia davvero coinvolgente. Si seguono con curiosità i protagonisti che cercano in modi buffi e rocamboleschi di aiutare il loro amico Straccio a tornare a sorridere. Oltre a riuscire col piccolo fantasmino, ci riescono sicuramente anche con i lettori del libro. Infatti il divertimento è assolutamente assicurato.

In conclusione, Zucca, Osso e Pelliccia. Straccio è giù di corda è un albo illustrato consigliato principalmente a coloro che attraversano un periodo di tristezza e difficoltà a socializzare. Ma è adatto anche a chi ha un amico o un partente in questa condizione. Il messaggio è quello di poter contare sempre sugli amici e sulle persone care per poter affrontare questi momenti particolari e, a volte, difficili. Ovviamente, questo è un altro libro ideale da leggere nei giorni di Halloween.