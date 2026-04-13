Stop | Recensione

Molte tra le nuove generazioni purtroppo non conosco la figura del vigile urbano. Quell’omino posto in prossimità degli incroci più complessi e pericolosi che spesso faceva le veci del semaforo. Proprio quest’ultimo ha infatti soppiantato la figura del vigile urbano che ormai è stato delegato ad altri ruoli. In Stop si parla per l’appunto della storia di un vigile urbano nella delicata fase del passaggio di mansioni. Questo libro è scritto Ricardo Henriques, illustrato da Pierre Pratt, tradotto da Yuri Garrett, e pubblicato da Caissa Italia nel febbraio 2026.

La storia narrata in questo albo illustrato vede come protagonista l’agente Simoni. Lui è l’ultimo vigile segnalatore vivente. Un esemplare davvero raro nel suo genere. Infatti la figura del vigile segnalatore è stata via via sostituita dai semafori. Cosa gli resta da fare al povero Simoni, ormai destinato a cercare un altro lavoro e a combattere la noia con tanti passatempi improbabili. Tutto sembrava ormai volgere all’inesorabile declino, finché, all’improvviso una cometa entra in rotta di collisione con la Terra.

La vita dell’agente Simoni cambia per sempre in quel momento. Infatti riceve una chiamata da Cape Canaveral, dove, con una buffa lingua, gli chiedono una mano, anzi il suo fischietto, per deviare la cometa dall’inevitabile collisione con la Terra. Riuscirà nella difficile missione e a quel punto l’integerrimo agente diventerà un eroe, e la sua vita diventerà perfino avventurosa. Infatti verrà richiesto da una parte all’altra del globo per continuare a fare il suo lavoro.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Questo albo illustrato è strutturato come una storia classica. Ma di classico ha solo la struttura perché per tutto il resto è un testo fuori dagli schemi. Sia per quanto riguarda la tematica, sia per quanto riguarda il modo in cui viene narrata. In questo Ricardo Henriques tratteggia un personaggio protagonista semplice che compie un lavoro piuttosto ordinario e che è condannato dal passare del tempo. Proprio questa sua posizione di passaggio e di cambio lo pone in una condizione di evoluzione. Attraverso questa evoluzione passa anche il messaggio veicolato dal libro. Il cambiamento è inevitabile, ma spesso si riesce a riscoprirsi e reinventarsi. Magari anche con l’aiuto di un evento inaspettato.

Per quanto riguarda le vivacissime e briose illustrazioni di Pierre Pratt, ci troviamo di fronte ad un’esplosione di movimento in ogni direzione. Ed è giusto così. In questo albo illustrato si parla di un vigile urbano. Quindi arrivano personaggi da ogni direzione ed è proprio il protagonista a doverli gestire in modo che defluiscano senza intoppi. Le illustrazioni ovviamente regalano nuove gag e lo stile dell’illustrazione, molto dinamica e fumettistica, rende il tutto ancor più allegro e movimentato. La colorazione inoltre amalgama alla perfezione i tanti personaggi con le scenografie davvero giocose.

Caissa Italia realizza un albo illustrato davvero di spessore e valore, pur nella sua semplicità. Un altro libro che abbiamo il piacere di recensire e che ci ha piacevolmente colpito da diversi punti di vista. Questa interessante case editrice propone degli albi illustrati piuttosto atipici nel panorama editoriale italiano. Hanno spesso un gusto estetico ricercato e un respiro piuttosto internazionale, come anche nel caso di questo volume. Andando invece al merito della qualità di stampa è davvero ottima e rende i colori delle illustrazioni brillanti e vivaci. Anche il font del testo utilizzato è piuttosto grande e leggibile. Infine, non da ultima, va menzionata la traduzione, che riesce ad adattare in maniera divertente e brillante un buffo modo di parlare dei personaggi d’oltroceano.

Conclusione – Stop

Stop è un albo fuori dagli schemi con un gusto accattivante e velatamente retrò. Una storia narrata in maniera classica che si avvale di elementi esilaranti. La lettura è scorrevole e accattivante e l’intero libro si legge con gran coinvolgimento e divertimento. Senza dubbio si tratta di un albo illustrato che può divertire ad ogni età senza grandi differenze tra bambini e adulti. Il protagonista si presenta come un personaggio del tutto classico e semplice ma le vicende che lo riguardano e le varie gag comiche in cui viene calato, rendono il tutto irresistibile e unico.

Senza dubbio la lettura di Stop è scorrevole e piacevole, e lascia grande spazio alla fantasia e al divertimento. In conclusione, Stop è un albo illustrato assolutamente consigliato per chi ama storie semplici ma coinvolgenti e dal grande impatto esilarante. Una lettura tanto adatta ai più piccoli quanto ai più grandi. Un divertimento assicurato per tutte le età con tante spassose gag comiche che garantiscono risate assicurate davvero per tutti.