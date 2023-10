Anche per Alien arriva l’antologia Black, White & Blood

Una nuova antologia in bianco, nero e sangue... che in questo caso significa anche verde!

A febbraio la Marvel Comics esplorerà nuovi abissi di terrore estendendo la popolare linea di miniserie antologiche BLACK, WHITE & RED all’universo di Alien, dopo aver coinvolto l’universo di Star Wars con la mini dedicata a Darth Vader e le varie uscite dei proprio personaggi: Wolverine, Deadpool, Carnage, Elektra, Moon Knight e la prossima dedicata ai Marvel Zombies.

ALIEN: BLACK, WHITE & BLOOD sarà una serie di quattro numeri di violenza sfrenata con storie scioccanti realizzate da alcuni dei più grandi talenti del settore. Le precedenti puntate di BLACK, WHITE & RED hanno messo in luce icone mortali, da Wolverine a Darth Vader. Ora è il momento di scatenare gli Xenomorfi in questo formato epico!

The Alien Universe is getting the #MarvelComics’ ‘Black, White & Red’ treatment this February in ‘Alien: Black, White & Blood’ #1 . View Ryan Stegman’s cover now and read more: https://t.co/RwQKhGfcz1 — Marvel Entertainment (@Marvel) October 17, 2023

La Marvel Comics e i 20th Century Studios presentano questa antologia di massacri con dettagli artistici da far tremare il petto, portati in vita in glorioso nero, bianco, rosso e, quando le cose si fanno ancora più pericolose, in VERDE!

My cover for Alien: Black, White and Blood number 1! Hell yeah ✏️ by me

🖋️ by @JPMayer_

🎨 by @delgaduck pic.twitter.com/iNotCtmtjk — Ryan “vanish boy” $tegman (@RyanStegman) October 18, 2023

Ecco i racconti che i fan potranno leggere nel numero d’esordio:

Le superstar Collin Kelly e Jackson Lanzing (CAPTAIN AMERICA: SENTINEL OF LIBERTY, GUARDIANS OF THE GALAXY) e il brillante artista Michael Dowling (BLACK CAT, AMAZING SPIDER-MAN) danno il via a “ Utopia “, una saga che attraversa le generazioni e che sarà raccontata lungo tutti e quattro i numeri! In volo attraverso lo spazio per trovare un mondo perfetto, una società scende nell’oscurità mentre viene plasmata dalla paura degli Xenomorfi!

Lo scrittore Ryan Cady (WINTER GUARD) e l’esordiente Devmalya Pramanik esplorano i limiti della compassione in “Istinto materno“. Su una nave spaziale profonda, una bambina è l’unica sopravvissuta a un massacro di Xenomorfi e la sua unica speranza di salvezza è l’unità informatica AI della nave, che la conforta e la guida.

Le stelle nascenti Stephanie Phillips (CAPWOLF & THE HOWLING COMMANDOS, COSMIC GHOST RIDER) e Marcelo Ferreira (MOON KNIGHT: CITY OF THE DEAD) raccontano una storia di coraggio, gloria sul più emozionante dei giochi in “The Hunt“. Gli Xenomorfi diventano l’attrazione principale quando la Weyland-Yutani offre a ricchi amanti del brivido la possibilità di dare la caccia alla specie più letale della galassia.