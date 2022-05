Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor ripensa al suo percorso

Quando manca una settimana alla premiere di Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Disney+ ha pubblicato una featurette intitolata A Series of Firsts che racconta il ritorno della star Ewan McGregor nel ruolo del Maestro Jedi protagonista della serie.

Inizia mostrando i momenti salienti del film che ha dato inizio al franchise di Star Wars, Una Nuova Speranza (1977), mettendo in evidenza l’attore originale di Obi-Wan. “La prima volta che ho visto ‘Star Wars’, sono rimasto piuttosto sbalordito”, ha detto McGregor. “Alec Guinness nei panni di Obi-Wan Kenobi ha fatto alcuni un lavoro incredibili. Interpretarlo da giovane… ne ero davvero entusiasta”.

Dopo la scena finale del primo duello teatrale tra Obi-Wan e Vader, iniziamo a vedere alcuni momenti salienti de La Minaccia Fantasma del 1999 a partire da alcuni dietro le quinte. “La prima grande esperienza per me è stata andare in studio dove abbiamo girato ‘Episodio I'”, ha detto McGregor. “Il maestro degli oggetti di scena ha sollevato un grande scrigno, mi ha guardato negli occhi e l’ha aperto, e ho dovuto scegliere la spada laser di Obi-Wan Kenobi. Quello è stato un momento che non dimenticherò mai”.

La featurette passa quindi a McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi insieme a Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) che combatte contro i droidi da battaglia prima di tornare a più momenti salienti del dietro le quinte, nella battaglia culminante del film con Darth Maul (Ray Park) davanti a uno schermo verde.

“Il primo lavoro con la spada laser che abbiamo fatto è stato quando abbiamo combattuto contro Darth Maul”, ha detto McGregor. “È stata una cosa incredibile di cui far parte. È stato incredibilmente intricato, stavamo andando così velocemente. È abbastanza diverso da qualsiasi altro film che ho fatto”.

Si chiude con alcuni momenti salienti familiari della prossima serie Disney+ mentre il suo viaggio chiude il cerchio. “La prima volta che mi sono vestito di nuovo da Obi-Wan, è stato un momento speciale. La meraviglia di Star Wars e l’eccitazione di interpretare Obi-Wan Kenobi, è davvero qualcosa.” La serie, che vede nel cast anche Rupert Friend, Hayden Christensen, Maya Erskine, Joel Edgerton, Kumail Nanjiani, Moses Ingram e Bonnie Piesse, debutterà il 27 maggio su Disney+.