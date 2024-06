Hunter x Hunter: Togashi rilascia nuovi aggiornamenti su 4 capitoli

Il famoso e amato mangaka di Hunter x Hunter è tornato al lavoro e lo sta dimostrando con diversi aggiornamenti quasi quotidiani, che rilascia sul suo profilo X. Quando si parla di Yoshihiro Togashi, tutti gli appassionati sono consapevoli del fatto che si tratta di uno dei giganti del settore, e i fan sono sempre felici di vederlo di nuovo al lavoro. Mentre il manga è tornato ancora una volta dalla sua ultima pausa, Hunter x Hunter ha riavviato la produzione con Yoshihiro, e il mangaka ha appena rilasciato un aggiornamento speciale sul suo stato di produzione.

E questo aggiornamento sulla prodizione dei capitoli del manga è accompagnato da alcune illustrazioni speciali. Togashi continua a dimostrare di non ha perso il suo tocco, e i suoi sketch più recenti di Gon lo dimostrano. A seguire è possibile guardare la nuova illustrazione del giovane hunter.

Come si può vedere sopra, Hunter x Hunter è ancora in fase di inchiostratura e Yoshihiro Togashi sta dando vita a nuovi capitoli. In particolare pare che siano quattro i capitoli in fase di sviluppo, ossia il 405, 406, 410 e 411. Sono tutti a diversi livelli di completamento, infatti il capitolo 405 presenta i dialoghi completi ma la grafica di sfondo è in corso. Riguardo il capitolo 406, il dialogo non è ancora finito nemmeno dopo sei ore di lavoro; il per il 410 l’inchiostrazione terminata e infine per il 411 la line art è iniziata.

Come si può vedere, Yoshihiro, mentre lavora ai capitolo di Hunter x Hunter si diverte con alcune illustrazioni. I fan sono felici di supportare il mangaka da ogni parte del mondo. Dopotutto, il manga è in pausa da più di un anno, e l’ultima pausa è solo una delle tante che Yoshihiro ha preso. A causa di problemi di salute cronici, ha bisogno di stare molto tempo lontano dal lavoro per riprendersi, ma la sua passione per l’arte non si è spenta. Il suo ritorno più recente lo dimostra, e i fan della serie shonen sono ansiosi di vedere cosa sta preparando per tutti i fan.

Fonte – Comicbook