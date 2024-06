Ultraman: Rising, Netflix pubblica un trailer esplosivo

Ultraman è stato uno dei principali rappresentanti dell’universo kaiju fin dal suo debutto nel 1966. Con numerosi film, serie televisive e videogiochi all’attivo, una nuova interpretazione del personaggio che combatte regolarmente mostri giganti è pronta a fare il suo ingresso su Netflix questo mese. Per gasare i fan per il prossimo progetto animato in CG, il servizio di streaming ha pubblicato una nuova clip incentrata su Ken Sato e il suo nuovo ruolo di padre adottivo di un kaiju neonato.

Recentemente, il regista del film, Shannon Tindle, ha condiviso alcuni dettagli parlando con CB sul ritorno di Ultraman e su come questa nuova interpretazione del personaggio si inserisca nelle diverse reinterpretazioni del combattente di mostri. “Ogni paio di anni è una nuova storia. Quindi è per questo che se ci sono fan che si frustrano come, ‘Beh, questo non fa questo e non fa questo’, io dico, ‘Beh, Ultraman è molto diverso da Ultraseven’.

Anche il modo in cui i poteri si manifestano. Ultraman e Shin Hayata sono fusi. Un umano e un alieno si fondono. Ma in Ultraseven, nella seconda serie, è Dan Moroboshi che è un alieno sotto forma di umano. Quindi sentivo che c’era quella licenza lì. E poi una volta che abbiamo trascorso del tempo con loro, e hanno pienamente sostenuto la storia che volevo raccontare, ho detto, ‘Beh, facciamo così’. E quindi non è sempre il caso, specialmente con un personaggio grande come Ultraman.”

“Ultraman: Rising” è pronto a far parlare di sé su Netflix quando il film arriverà sul servizio di streaming questo mese, il 12 giugno. Ecco come il servizio descrive il ritorno di uno dei personaggi più popolari del Giappone, “La superstar del baseball Ken Sato torna nel suo paese natale, il Giappone, per prendere il ruolo di Ultraman, il supereroe difensore della Terra, ma presto scopre più di quanto avesse previsto quando si trova costretto a crescere il figlio del suo più grande nemico, un kaiju neonato.

Combattendo per bilanciare i ruoli di compagno di squadra e nuovo padre, Ken deve affrontare il proprio ego, il padre separato e l’astuto Kaiju Defense Force per emergere e scoprire cosa significhi veramente essere Ultraman.”

Fonte Comic Book