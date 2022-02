My Hero Academia: Rivelato il vero aspetto di Thirteen

Il volume 33 del manga disegnato da Kōhei Horikoshi approfondisce l’aspetto dell’eroe noto come Thirteen.

My Hero Academia ha presentato ai fan sia nuovi giovani eroi che cercano di diventare eroi professionisti nel mondo di Hero Society, sia diversi nuovi eroi adulti che uniscono le forze con artisti del calibro di All Might ed Endeavour quando si trattava di salvare vite e combattere i cattivi.

LEGGI ANCHE:



My Hero Academia festeggia Izuku e Ochaco con una nuova illustrazione

In realtà questa non sarebbe la prima volta che si vede Thirteen smascherata. Nel capitolo ambientato nell’arco della guerra, la combattente del crimine perde il suo elmo a causa della battaglia contro gli Hight-End Nomu e le forze che sostengono All For One.

In base a quanto riporta Comicbook, l’utente Twitter Atsushi101x ha condiviso il nuovo look di Thirteen che si potrà vedere nel volume del manga in uscita.

Non si tratta solo di farsi un’idea sull’eroe, ma proprio di potersi tuffare in generale nel personaggio.

Verranno condivisi dettagli sui suoi interessi al di fuori del mondo della lotta al crimine e su come il War Arc ha influenzato la sua carriera.

Di seguito ecco a voi l’aspetto di Thirteen:

13’s character breakdown in My Hero Academia Volume 33! pic.twitter.com/SBmIl1bdu6 — Atsu (@Atsushi101X) February 2, 2022

Il mondo della UA Academy ha raramente visto tempi così bui come adesso, con l’arco della guerra che ha regalato agli eroi una vittoria, ma con la conseguenza che la società degli eroi sta andando a pezzi. Con eroi professionisti come Thirteen spinti al limite nelle pagine del manga, Deku ha dovuto fare un passo avanti, passando da un fuoco all’altro mentre spinge il suo Quirk, One For All, al limite.

Midoriya assume un aspetto decisamente più oscuro e solo ora sta iniziando a prendere una pausa e fare affidamento ancora una volta sui suoi amici, mentre UA Academy intende attaccare frontalmente la League of Villains.

My Hero Academia: Il manga

Il manga è disegnato da Kōhei Horikoshi e serializzato su Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

“A causa di una mutazione genetica del quinto dito del piede, il genere umano ha ottenuto la capacità di sviluppare dei superpoteri, denominati “quirk”, che si manifestano per la prima volta all’età di quattro anni. Queste particolari abilità hanno consentito lo sviluppo di una nuova categoria di persone: gli eroi, i quali combattono contro i supercriminali che seminano il terrore nel mondo.“