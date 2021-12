Tra le uscite manga Star Comics del 5 Gennaio 2022 troviamo i nuovi volumi di serie come The Case Study of Vanitas, Hitorijime My Hero o My Hero Academia Team Up Mission.

Seguono le uscite manga Star Comics del 5 Gennaio 2022, qui gli ultimi annunci.

Le uscite manga Star Comics del 5 Gennaio 2022

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.9

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Mentre Conan gioca a nascondino con i suoi amici, Ayumi scompare improvvisamente! Sarà poi la volta di un soggiorno alle terme per una riunione degli ex compagni di Kogoro Mori dei tempi dell’università. Anche in questo caso, tuttavia, il piccolo detective avrà ben poche possibilità di riposarsi… Stavolta, però, lo stesso Kogoro sembra determinato a impegnarsi al massimo per risolvere quel caso che coinvolge i suoi vecchi amici!

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 9

di Atsuo Ueda , Hiro Mashima

€ 4,50

Ad attendere Natsu e i suoi amici su Elentir sono tre Divinità della Bellezza Lunare, le guardie del corpo di Selene. Natsu e Gray, prigionieri, finiscono coinvolti in un surreale festino affollato di donne scalmanate, poi, come se non bastasse, si vedono costretti a battersi contro Lucy e il suo gruppo… sotto le sembianze di yokai! Nel frattempo, nel Villaggio della Bianca Distruzione, paese natale di Faris, viene evocato da Earthland uno spadaccino di Diabolos…

HITORIJIME MY HERO n. 9

di Memeco Arii

€ 6,50

Finalmente Kosuke e la sua “mogliettina” stanno per andare a convivere. Tuttavia, gli amici del professore si mettono in mezzo e niente sembra andare per il verso giusto… Che ne sarà del tanto atteso contratto d’affitto per la nuova casa?! Inoltre, i sentimenti soffocati di Natsuo sembrano sul punto di esplodere!

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION n. 2

di Kohei Horikoshi , Yoko Akiyama

€ 4,50

Prosegue l’addestramento degli aspiranti Heroes del liceo Yuei, che nelle prossime Mission si troveranno a fare squadra con alcuni studenti della sezione B e persino del liceo Shiketsu… Speriamo riescano a collaborare come si deve e a superare tutte le prove! E in questo volume trovate anche l’episodio speciale “Deku & Bakugo: rising”!

QUEEN’S QUALITY n. 14

di Kyosuke Motomi

€ 4,50

Yanagi, il capofamiglia del clan della porta Suzaku, appare all’improvviso davanti a Fumi e Kyutaro e ruba l’anima di Ataru. I due ragazzi, da quel momento, non fanno che autoaccusarsi per non essere riusciti a proteggere l’amico, ma grazie all’incoraggiamento dei loro compagni cominciano a escogitare un piano per salvarlo, combinando le forze dei clan Genbu e Seiryu!

SHAMAN KING FINAL EDITION n. 19

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

Per salvare la vita di Ren, Yoh ha abbandonato lo Shaman Fight. Anna, una volta scoperto l’accaduto, comincia a ricordare quanto successo cinque anni prima. La scena si sposta a Izumo, tra la fine del 1995 e l’inizio del 1996. Yoh, che all’epoca ha dieci anni, si reca sul monte Osore in compagnia del nekomata Matamune a incontrare la sua promessa sposa…

THE CASE STUDY OF VANITAS n. 9

di Jun Mochizuki

€ 5,90

Noè, caduto nella trappola di Mikhail, viene costretto a bere il suo sangue e quindi a vedere i suoi ricordi. Si tratta delle memorie del percorso che ha compiuto insieme a Vanitas, dall’incontro col “vampiro della luna blu” fino alla loro separazione. Non bisogna mai guardare la faccia nascosta della luna…