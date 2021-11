My Hero Academia 335 – Un personaggio misterioso

SPOILER: MY HERO ACADEMIA 335 – UNA SORPRESA INASPETTATA

My Hero Academia è giunto quasi alla conclusione. Nell’ultimo capitolo, il 334 per l’esattezza, abbiamo assistito alla morte, non invano, dell’eroina americana Star and Stripe all’interno delle vestigia di Shigaraki/All for One.

Il manga si conclude con All Might che parla agli studenti della 1 A spiegando che il procedimento di unificazione tra i due villain, che doveva concludersi nel giro di un paio di giorni, è aumentato ad un’altra settimana grazie a Star and Stripe e perciò incita i ragazzi ad utilizzare questo piccolo ma preziosissimo tempo per allenarsi.

È proprio da qui che riprende il capitolo 335, i studenti della 1 A si arrabbiano contro All Might affermando che in questo periodo si sono allenati tantissimo ma All Might, dato che ha seguito le battaglie di Deku per tutto il tempo, non poteva saperlo.

Proprio Izuku chiede aiuto ai suoi compagni così da potersi allenare per utilizzare al meglio il potere del One for All. Quest’ultimi decidono quindi di confrontarsi e di parlare di tutti i loro attacchi e tecniche che utilizzeranno contro Shigaraki, il tutto sotto gli sguardi di All Might che li ricorda nei primi giorni e di come sono cambiati.

L’azione si sposta dalla parte dei villain mostrando Shigaraki nel suo covo mentre ancora soffre per le ferite subite in battaglia. Al suo fianco, insieme a Dabi, c’è All for One che sorride e si congratula per l’ottimo lavoro svolto uccidendo Star, il tutto dandogli delle pacche sulla testa.

D’altra parte, Dabi è impaziente di uccidere il padre. All for One, sentendo queste parole, dice che ha ancora molti amici che lo possono aiutare e, proprio in quel momento, appare una silhouette già vista, l’ha silhouette di Toru Hagakure.

Il Manga

Il manga è in corso di serializzazione sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014.

Con il capitolo 306, pubblicato nel marzo di quest’anno, la serie è entrato nell’arco narrativo finale.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 32 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in Giappone il 4 ottobre 2021.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, che al momento ha pubblicato 30 volumi.

