My Hero Academia: rivelato il nuovo quirk di Shinso

My Hero Academia ha rivelato un tipo di potere completamente nuovo sviluppato da Hitoshi Shinso con il nuovo capitolo della serie!

L’Atto Finale della serie manga ufficiale di Kohei Horikoshi è ora in marcia in quanto la battaglia finale tra gli eroi e i cattivi è ufficialmente iniziata.

Prima che le cose arrivassero ufficialmente a questo punto, tuttavia, gli eroi escogitano un piano per crearsi un vantaggio su All For One e sui cattivi.

Mentre il capitolo precedente rivela che il loro piano era un successo, il capitolo più recente della serie dà un’occhiata a come è andato tutto a finire.

Nell’ultimo capitolo della serie manga è stato rivelato che, grazie al suo addestramento nell’uso del suo quirk, ora ha sviluppato un nuovo potere con esso che gli consente di comandare agli altri di parlare piuttosto che limitarsi a comandare i loro movimenti.

My Hero Academia: il manga

Il capitolo 344 del manga fa un passo indietro rispetto alla massiccia battaglia cliffhanger del capitolo precedente.

In precedenza Shinso non poteva usare il lavaggio del cervello per far parlare gli altri. Ma A partire dall’arco dell’allenamento congiunto si è allenato molto per usare meglio il suo quirk e raggiungere il livello degli altri.

L’eroe usa effettivamente il suo quirk per far parlare i genitori di Aoyama con All For One e attirarlo fuori.

Grazie alla sua abilità, gli eroi sono riusciti a eludere il quirk di All For One e quindi la battaglia è ora ufficialmente iniziata. Resta da vedere come Shinso terrà conto del resto dei combattimenti nella Guerra dell’Atto Finale.