Dragon Ball Z gode di uno dei merchandising più popolari al mondo, capace di catturare qualsiasi fan della serie. La saga contenente la prima trasformazione in assoluto del Super Saiyan, rimane sempre un simbolo cardine tra i fan, che negli hanno sempre dimostrato affetto e passione verso il manga di Akira Toriyama.

Sicuramente uno dei momenti più emozionanti ed indimenticabili della serie, riguarda la svolta di Vegeta, quando finalmente il Principe dei Saiyan riesce a mettere il suo orgoglio da parte per proteggere la sua famiglia: il commovente sacrifico contro Majin Buu rimarrà nella storia e sarà sempre e comunque di ispirazione per tutti.

Secondo molti lettori la trasformazione del personaggio in Majin Vegeta ha sancito l’inizio riguardante il percorso di redenzione del Principe dei Saiyan, che da allora ha forgiato e limato sempre di più la sua anima, fino ad arrivare agli avvenimenti di Dragon Ball Super.

Proprio per commemorare questo personaggio e questo epico scontro, KD Collectibles ha deciso di produrre una figure divisa in due pezzi, raffigurante proprio il violento scontro tra Majin Buu e Majin Vegeta. Rispettivamente i prezzi singoli si aggirano intorno ai 620 e 855 euro. Acquistati insieme, invece, il costo si aggira intorno a 1465 euro. Costi non proprio abbordabili, ma senza dubbio ne guadagnerete in bellezza e valore.

La consegna è prevista per il quarto trimestre del 2022, qualora decideste di acquistare il prodotto con un modico acconto di 250 euro. Una figure incredibile che racconta uno scontro indimenticabile, mostrato in questo piccolo spot condiviso su Twitter.

🔥 Majin Vegeta vs Majin Buu 🔥 Os recuerdo que tenemos estas 2 locuras para reservar 🙌 – #KDCollectibles

– Precio Pack: 1465 €

– Majin Vegeta: 855 €

– Majin Buu: 620 €

– Escala 1/6

– Medidas: 59 cm de alto

– 71 cm de alto

– Reserva: 250 €

– Fecha: 4T de 2022#DragonBallZ pic.twitter.com/HJosxqZrpj — Mundo Kame (@MundoKame) March 8, 2022

Inoltre le notizie riguardo il brand si sprecano:

Dragon Ball Super: Super Hero ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale, insieme alla sinossi e un nuovo poster ufficiale. La clip mostrata recentemente mostra il lungometraggio di prossima uscita, più di preciso ad Aprile 2022 il Giappone avrà l’occasione di guardare il nuovo film del franchise di Dragon Ball.

Una volta condiviso un enorme mole di materiale promozionale, nonostante i tanti pareri sfaccettati e contrastanti, il pubblico ha apprezzato alla grande il nuovo trailer in questione, per la gioia di Toei Animation.

La sceneggiatura scritta da Akira Toriyama e i suoi colleghi portano nuovamente Gohan al centro della scena, una scena che spesso e volentieri gli è mancata, specie se consideriamo la serie canonica di Dragon Ball.

Dragon Ball Super: Super Hero sarà un film che approfondirà la storia del figlio di Goku, un uomo dal sangue mezzo Sayan. Nella clip notiamo anche il ritorno del Red Ribbon, lo storico nemico della serie che questa volta è tornato più forte del solito.