Ahsoka, come sappiamo, è il titolo di una delle nuove serie Disney+ annunciate a Dicembre 2020 in occasione della giornata degli azionisti.

La serie è uno degli spin-off di The Mandalorian, insieme a The Book of Boba Fett (in arrivo a Dicembre 2021) e a Rangers of the New Republic.

Al momento è stato ufficialmente annunciato soltanto che Rosario Dawson riprenderà il ruolo da protagonista, già interpretato nel capitolo 13 della serie The Mandalorian intitolato La Jedi.

Ahsoka, i rumor sulla trama

Stando a Kessel Run Transmissions la serie vedrebbe Ahsoka non solo alla ricerca del Grand’ammiraglio Thrawn, obiettivo già dichiarato nel citato episodio di The Mandalorian, ma anche del giovane Ezra Bridger — scomparso con Thrawn alla fine della serie Star Wars Rebels.

La nuova serie userebbe quindi alcune sceneggiature inizialmente pensate per un possibile sequel di Rebels.

Star Wars, Ahsoka e non solo

Di seguito un riepilogo delle prossime novità su Star Wars in arrivo al cinema e su Disney+:

Acquista il Funko Pop del personaggio