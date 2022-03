Star Wars: la nuova serie per Disney+ inizia le riprese a giugno

Il progetto dal nome in codice Grammar Rodeo è già in uno stato avanzato di produzione

Mancano esattamente due mesi all’esordio di Obi-Wan Kenobi su Disney+, la nuova serie di Star Wars ambientata tra la trilogia prequel e la saga originale. Per il resto dell’anno i fan potranno poi godersi Andor, The Mandalorian Stagione 3 e The Bad Batch Stagione 2, ma gli occhi sono già puntati alle anticipazione dei progetti per il 2023 e oltre. Uno di questi è la serie prevista sull’Alta Repubblica.

Le prime notizie sul progetto sono state pubblicate all’inizio di quest’anno, con la definizione di “Stranger Things in space” che ha rapidamente preso piede. Le recenti richieste di casting per un gruppo di ruoli decisamente giovani hanno confermato che Lucasfilm avrebbe in effetti preso a modello la serie Netflix di successo.

A parte questo, non si sa molto della serie se non il nome in codice: Grammer Rodeo. Tuttavia, dal momento che è stato riferito che il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts avrebbe avuto la possibilità di lavorare ad un nuovo progetto di Star Wars è stato ipotizzato che sia coinvolto in questa nuova serie.

Ora, ancora in attesa di una conferma ufficiale sulla serie da parte di Disney o Lucasfilm, i fan hanno ricevuto un altro aggiornamento sul lavoro svolto su Grammar Rodeo.

Secondo il Bespin Bulletin, le riprese della presunta nuova serie Disney+ di Star Wars: High Republic descritta come “Stranger Things in space” inizieranno a giugno.

Il sito noto per i suoi scoop di Star Wars ha rivelato che la pre-produzione per la serie è ora iniziata, con la costruzione dei set per le riprese di questa estate. Secondo quanto riferito, il casting è in corso (forse anche finito) e le riprese principali sono previste da giugno a dicembre a Culver City, in California, così come ai Manhattan Beach Studios, una struttura che ospita il Volume, la rivoluzionaria struttura per le riprese ambientali virtuali utilizzata in The Mandalorian.

Ma quando potrebbe avvenire l’annuncio ufficiale di questa nuova serie Star Wars per Disney+? Beh, la Disney ospiterà la Star Wars Celebration quest’anno il 4 maggio, e sembra il momento perfetto per alzare il sipario su questo progetto, e magari anche su altri.

Kathleen Kennedy potrebbe portare Jon Watts sul palco per confermare il suo coinvolgimento e forse anche dare al pubblico un’idea del cast.