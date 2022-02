Star Wars: in preparazione una serie TV sull’Alta Repubblica

Mentre è appena finita The Book of Boba Fett ed è stata annunciata la data di inizio di Obi-Wan Kenobi, un altro progetto legato a Star Wars sta entrando in lavorazione, e dovrebbe essere una serie TV legata all’Alta Repubblica.

Secondo quanto riportato da Jordan Maison di Cinelinx, sono in corso i lavori per una serie live-action ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica sviluppata per Disney+ da Lucasfilm. Bespin Bulletin inoltre riporta che a giugno è previsto l’inizio di un progetto legato a Star Wars, dal nome in codice di Grammar Rodeo, che dovrebbe coincidere con la serie TV legata all’Alta Repubblica.

Ambientata circa 200 anni prima della Battaglia di Yavin, l’Alta Repubblica è un’era in cui i Jedi erano al culmine e nella galassia si viveva, più o meno, in pace. Le storie dell’Alta Repubblica sono state raccontate principalmente attraverso una serie di romanzi e fumetti, inclusa una serie in corso pubblicata dalla Marvel Comics, ma ora sembra che Lucasfilm sia pronta a fare il passo successivo e introdurre questa ambientazione ai fan attraverso una serie in streaming .

Secondo Maison, la serie è stata descritta come una sorta di “Stranger Things nello spazio” e si concentrerà su un gruppo abbastanza giovane di personaggi principali. Resta da vedere se qualcuno di qusti personaggi sarà ripreso dalle pagine dei libri e/o dei fumetti, ma Maison ha riferito che è previsto che uno degli scrittori associati al lato editoriale delle cose sarà a supporto del team di sceneggiatori che svilupperà la storia della serie TV.

Lucasfilm sta per iniziare la produzione delle sue prossime due serie in streaming, Ahsoka e The Acolyte, con quest’ultima che si dice sia ambientata proprio verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. Mentre Ahsoka, The Mandalorian e The Book of Boba Fett sono ambientati durante l’era della Nuova Repubblica, e Obi-Wan Kenobi coprirà quel periodo già esplorato con la serie animata Rebels, i fan di Star Wars avranno una sorpresa quando le storie dell’era dell’Alta Repubblica li introdurranno a un periodo inedito e a un cast completamente nuovo di personaggi per quanto riguarda.