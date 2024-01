One Piece: svelati i design di tutti i Vegapunk nell’anime

Il 2023 per One Piece è stato senza dubbi un grande anno, ma il 2024 sta per cominciare con il piede giusto visto che l’anime di Toei Animation è pronto a introdurre tutti i fan in un nuovo arco narrativo. A distanza di poco più di un anno da quando il manga disegnato da Eiichiro Oda si è addentrato nella saga finale, ora lo stesso sta per fare la serie anime. Infatti l’arco di Egghead sta per vedere la luce sul piccolo schermo. In questo arco la new entry più importante è senza dubbi lo scienziato più geniale del mondo, ossia Vegapunk e i suoi cosiddetti satelliti. E infatti con il presente articolo vogliamo riportare che l’anime ha condiviso i design ufficiali di Vegapunk e dei suoi satelliti che giocheranno un ruolo importante nelle vite di Monkey D. Luffy e dei Cappelli di Paglia. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Anche se la saga finale è in corso, potrebbe passare ancora un po’ di tempo prima di vedere i Pirati di Cappello di Paglia salpare verso il tramonto. Grazie agli eventi dell’Arco di Wano, i Cappelli di Paglia hanno potuto sviluppare importanti progressi fisici. In particolare Rufy, che ha sbloccato la vera natura del suo Frutto del Diavolo attraverso il Gear Fifth. Anche con i nuovi poteri a sua disposizione, la vittoria per Rufy non è assicurata poiché ha combattuto contro alcuni dei membri più forti del Governo Mondiale alleandosi con Vegapunk. Quando queste battaglie verranno portate sul piccolo schermo, saranno quelle più attese in assoluto.

Vegapunk è uno degli scienziati più intelligenti della Rotta Maggiore e presto i fan lo capiranno. Al servizio del Governo Mondiale, Vegapunk ha costruito e progettato anche l’inimmaginabile e presto tutti potranno scoprire molte novità legate alla natura dei Frutti del Diavolo e non solo.

Insieme all’arrivo di Vegapunk e dei suoi satelliti, l’anime di One Piece presenterà un nuovo stile distinto per la saga finale, come mostrato nel trailer riportato di recente. Inoltre ricordiamo che Wit Studio collaborerà con Netflix per un remake della serie intitolata “The One Piece”, la Rotta Maggiore ha un futuro brillante davanti a sé. Anche se non è confermato che arriverà quest’anno, anche l’adattamento live-action di Netflix è in lavorazione per arricchire ulteriormente l’universo di Eiichiro Oda.

Fonte – Comicbook