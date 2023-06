Demon Slayer: Tanjiro mostra un nuovo tipo di Respiro sorprendente

La terza stagione di Demon Slayer ha finalmente concluso l’arco narrativo de Il Villaggio dei Forgiatori di Katana con lo speciale episodio finale di oltre un’ora. E con questo, la serie ha introdotto diverse novità inaspettate legate a Nezuko ma anche a suo fratello. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che Tanjiro Kamado ha scatenato un nuovo sorprendente tipo di respirazione nella lotta contro La Quarta Luna Crescente, Hantengu.

L’undicesimo episodio di Demon Slayer è caratterizzato da un ritmo assolutamente frenetico. Infatti lo scontro finale contro Hantengu si è rivelata una corsa contro il tempo per cercare di eliminare il nemico. Questo perché il sole era prossimo a sorgere e questo avrebbe messo, in teoria, in pericolo Nezuko. Quindi questa situazione ha spinto Tanjiro ad attingere a un tipo di respirazione particolare per raggiungere più velocemente un Hantengu in costante fuga.

L’episodio 11 della terza stagione di Demon Slayer, è iniziato con Tanjiro e gli altri che inseguivano ancora una volta la Luna Crescente. Il protagonista principale, però, stava iniziando a soffrire le ferite subite nel corso dello scontro, costringendolo a rallentare. Nel momento più critico, però, dove aveva bisogno di recuperare terreno per raggiungere il suo nemico, si ricorda della spiegazione del funzionamento del Respiro del Fulmine da parte di Zenitsu Agatsuma.

Parte così un flashback che rivela la conversazione tra Tanjiro e Zenitsu, con quest’ultimo che spiega che il respiro del Fulmine è concentrato nelle gambe. E per via delle dimensioni del corpo o della forma dei muscoli, è difficile per qualcuno controllare completamente questo respiro. In altre parole non si può controllare completamente fino a quando un combattente non ha una piena padronanza di tutti i suoi muscoli. E questo ispira Tanjiro a far circolare più aria nelle gambe per un enorme balzo in avanti.

Tanjiro assume quindi la posizione del Respiro del Fulmin di Zenitsuus. E la usa per raggiungere rapidamente Hantengu per ben due volte prima della fine del combattimento. È questa la tecnica che lo aiuta a sconfiggere definitivamente il vero nucleo di Hantengu una volta per tutte. Quindi ora questa sarà una tecnica in più che Tanjiro potrà allenare e usare se dovesse affrontare avversarsi decisamente rapidi.

