Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 24 marzo: le novità

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 24 marzo direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel del 24 marzo 2022

Wolverine 21

Wolverine 422

Autori: Matt Wilson, Javi Fernandez, Benjamin Percy

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Wolverine (2020) #19

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Ultimo appuntamento con la serie regolare scritta da Benjamin Percy!

Ricordate il Leviatano incontrato da Logan su X-Force 13?

Be’, è ancora in giro, e Wolverine vuole dargli la caccia!

E da aprile l’appuntamento con l’artigliato canadese sarà settimanale!

Dottor Strange 5

Marvel Masterworks

Autori: Frank Brunner, Dan Quinn, Steve Englehart, Gene Colan

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 17X26

Contiene: Marvel Premiere (1972) #9/14, Doctor Strange (1974) #1/9

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828705635

28,00 €

L’attacco di Pugnale d’Argento!

Per salvare se stesso e i suoi cari, il Dr. Strange intraprende un viaggio in un’inospitale landa infernale.

E ancora, la morte dell’Antico e la fine della saga di Shuma-Gorath, le cui ripercussioni arrivano fino alle storie attuali di Savage Avengers.

Un’imperdibile raccolta di classiche avventure disegnate da due maestri come Frank Brunner (Savage Sword of Conan) e Gene Colan (Daredevil).

X-Men 6

Gli Incredibili X-Men 387

Autori: Marte Gracia, Pepe Larraz, Gerry Duggan

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: X-Men (2021) #6

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

C’è un nuovo super eroe a New York, e si chiama Capitan Krakoa!

Ma chi si nasconde dietro la maschera? È davvero un mutante?

E perché Ciclope non lo vuole negli X-Men?

Pepe Larraz torna ai disegni… e Feilong raggiunge Marte!

S.W.O.R.D. 11

Autori: Fernando Sifuentes, Jacopo Camagni, Al Ewing

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: S.W.O.R.D. (2021) #11

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711452

3,00 €

Ultimo numero!

Il disastro incombe sulla stazione orbitante dello S.W.O.R.D. e su Cable, quando Henry Gyrich muove le sue pedine e il traditore agisce!

Su Arakko, Tempesta affronta la Legione Letale e tenta di salvare Xandra!

Dopo questo numero non potrete più guardare alcuni personaggi con gli stessi occhi!

Marauders 24

Autori: Matteo Lolli, Rain Beredo, Gerry Duggan

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Marauders (2019) #27

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711421

5,00 €

Gerry Duggan chiude tutte le trame rimaste in sospeso prima di passare il testimone a Steve Orlando!

Quali e quanti contraccolpi subirà la Marauder dopo gli ultimi avvenimenti?

Nel frattempo, Kate Pryde inizia a guardarsi attorno per selezionare la sua nuova ciurma!

Ma cosa sta architettando nel frattempo la rediviva Lourdes Chantel?

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 14

Marvel Integrale

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, Ron Lim, Tom DeFalco

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #199/200, Spider-Man Unlimited (1993) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Il gran finale dell’alleanza con gli X-Men e dello scontro con Goblin!

È qui che trovate Nemici del cuore, una delle storie più celebri di Spider-Man!

Comincia un crossover a dir poco mitico: Maximum Carnage!

Se avete amato Venom: La furia di Carnage, questo vi piacerà molto di più!

Doctor Strange: Gli Ultimi Giorni della Magia

Marvel Omnibus

Autori: Chris Bachalo, Jason Aaron, Kevin Nowlan

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 552

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Doctor Strange (2015) #1/20, Doctor Strange: Last Days of Magic (2016) #1, Doctor Strange Annual (2016) #1

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828706755

59,00 €

Solo il Dottor Strange può proteggere la Terra dalle minacce più oscure… ma per ogni incantesimo sfruttato c’è un prezzo da pagare.

L’Empirikul sta distruggendo le energie mistiche in tutto il Multiverso, e ora sta per arrivare sul nostro pianeta. La magia ha i giorni contati, e Stephen e i suoi alleati non sono affatto pronti.

Con lo Stregone Supremo più debole che mai, i suoi nemici non perderanno l’occasione per attaccarlo, a partire dal Barone Mordo!

Per la prima volta raccolto in un unico volume il fondamentale ciclo di Doctor Strange scritto da Jason Aaron.

Le uscite Panini del 24 marzo 2022

The Goon 3

Uomini Pesce, Donne Maliarde e Birra Amara

Panini Comics 100% HD

Autori: Roger Langridge, Mike Norton

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: The Goon (2019) #9/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710820

16,00 €

Quando uno scontro fra birrerie rivali che mette in pericolo la stabilità delle corporazioni locali scoppia in tutto il suo fragore, toccherà a Goon e Franky rimettere le cose a posto. Streghe, uomini pesce e birra: si può chiedere di meglio? Forse sì, ma non per una storia di Goon! Un nuovo volume inedito della più recente serie creata da Eric Powell.

Spawn Deluxe 5

Autori: Todd McFarlane, Greg Capullo

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 296

Formato: 17X26

Contiene: Spawn (1992) #51/62

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711568

29,00 €

Torniamo al 1996 per un’altra tornata di classiche storie di Spawn interamente firmata da Todd McFarlane e Greg Capullo! Con i ritorni di Cy-Gor, Angela e il primo scontro tra Spawn e Savage Dragon, i due più celebri eroi della Image Comics. Un crossover entrato negli annali del fumetto americano! E Malebolgia e il Clown? Presenti!

Gotham City Cocktails

Autori: André Darlington, Ted Tomas

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 144

Formato: 17X21.6

Contiene: Gotham City Cocktails: Official Handcrafted Food and Drinks from the World of Batman

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707516

25,00 €

Gotham City è sempre misteriosa e affascinante. Le sue strade sono popolate da criminali di ogni sorta, ma c’è un vigilante pronto a contrastarli con coraggio: Batman! Nei locali della città non si fa altro che parlare di lui e dei suoi avversari, e i baristi sono soliti “celebrare” questa rivalità creando continuamente cocktail deliziosi e innovativi. Lo scrittore André Darlington, grande appassionato di cucina nonché cultore del Cavaliere Oscuro, ha raccolto per voi settanta ricette ispirate a tema che vi faranno sentire degli eroi pronti ad affrontare le sfide… più glamour!

Star Wars: L’Alta Repubblica 11

Autori: Georges Jeanty, Cavan Scott

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #11

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711605

3,00 €

I Nihil hanno scatenato una nuova e terribile arma contro i Jedi capace di recare terrore anche nel cuore dei Cavalieri più impavidi. Toccherà allo sceriffo Avar Kriss vedersela con la Smovi Tempesta Lourna Dee!

L’Arte di Horizon Zero Dawn

Autori: Anne Toole, Ann Maulina

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 22.8X30.4

Contiene: The Art of Horizon Zero Dawn

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706915

35,00 €

Volete conoscere i design di Aloy dalla sua creazione all’aspetto finale? Scoprire segreti, personaggi, luoghi, macchine, leggende e molti altri aspetti del primo Horizon Zero Dawn? Allora non perdete questo volume creato per raccontare il dietro le quinte dello splendido gioco di Guerrilla Games. Un elegante artbook che non può mancare nella collezione di tutti gli appassionati della saga!

Le uscite Disney dal 24 al 30 marzo 2022

Noi Qui, Quo, Qua

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 18.3X24.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708773

25,00 €

Un volume ricco, cartonato, con una selezione di storie capaci di appassionare sia i collezionisti che i più giovani lettori che si avvicinano al mondo Disney per la prima volta. Tra queste, l’emozionante Qui, Quo, Qua in: Cercasi zio disperatamente, un vero classico in cui Paperino e nipotini discutono e i tre decidono di cercare un nuovo “zio” nella famiglia. Ovviamente, scopriranno che Paperino non solo è unico, ma è anche insostituibile… Contiene una storia della seguitissima serie AREA 15!

Le Vacanze di Donald

Disney Collection 5

Autori: Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

14,90 €

La collana dedicata alle graphic novel Disney internazionali si arricchisce di un nuovo prezioso volume, appena pubblicato nell’edizione originale francese e subito disponibile in Italia, che per la prima volta vede come protagonista assoluto Paperino! Magistralmente sceneggiata da Frédéric Brrémaud, e meravigliosamente illustrata da Federico Bertolucci, che ne ha curato anche la colorazione e che riconferma l’assoluto protagonismo italiano nella scena internazionale, la storia prende il via quando il nostro amato Papero decide di allontanarsi dal caos della città per un meritato periodo di relax in campagna. Ma le sue aspettative ben presto si scontreranno con la dura realtà… Un’opera incredibile, poetica e divertentissima che svela l’immenso amore dei due autori per il cinema di animazione Disney degli anni 50. A coronare il tutto, un ricco apparato esclusivo di studi e prove d’autore di Federico Bertolucci.

Paperino 502

Gadget Casa di Paperino: Set amaca e Paperino sdraiato

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 30 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

7,90 €

Superato l’importante traguardo dei 500 numeri, il mensile Paperino continua a divertire e appassionare i lettori, proponendo tanti nuovi ricchissimi contenuti. Dal mese scorso, infatti, alla storia della serie P.I.A., il servizio segreto di Zio Paperone (questa volta on la buffa Una marmellata di diamanti), si accompagna anche un’avventura “special”, introdotta da un redazionale dedicato al protagonista indiscusso della testata. Non mancano, ovviamente, due divertenti inedite a tema pasquale.

Topolino 3462

Gadget Casa di Paperino: Piano interrato con covo di Paperinik

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 30 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

9,90 €

Topolino 3462

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 30 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

