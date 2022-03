Dr. Stone: svelato il nuovo character design per lo speciale anime

Dr. Stone è ormai terminato, ma l’adattamento anime ha ancora diverse cose da mostrare ai suoi appassionati.

Nell’attesa dell’arrivo della terza stagione dell’anime prevista per il 2023, uno speciale estivo arriverà entro la fine dell’anno incentrato sul pirata Ryusui.

A tal proposito l’account Twitter ufficiale di Dr. Stone ha condiviso nuovi sketch sul character design di Ryusui che tutti gli appassionati possono vedere di seguito:

La seconda stagione di Dr. Stone, intitolata Stone Wars, vede Senku esplorare il mondo futuro che è stato completamente trasformato con la maggior parte della razza umana intrappolata in prigioni di pietra che arrivano fino al bordo della loro pelle.

Con il giovane scienziato pazzo che tenta di usare la scienza per ripristinare la civiltà, si è imbattuto in un bel problema in Shishio, un giovane attaccabrighe liberato dalla pietra che vuole sbarazzarsi degli adulti e creare un nuovo mondo per la prossima generazione con ogni mezzo necessario.

Dr. Stone: il manga

Lo speciale legato al pirata è dunque come si è potuto capire uno speciale del manga originale. Dr. Stone è un manga del 2017 scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi.

Il manga è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. In occasione del Napoli Comicon 2018, Star Comics ne ha annunciato la pubblicazione in Italia nella collana Dragon, ed è iniziata il 1º novembre 2018.