One Piece: Eiichiro Oda disegnerà la cover di Jump GIGA summer 2022

Sappiamo che il manga è l’arte di fare fumetto giapponese, ma di sicuro in Italia la fama di Eiichiro Oda non conosce confini geografici quando si parla del suo manga, One Piece. Tutti abbiamo visto il volto di Rufy un po’ ovunque non solo in TV. Soprattutto nei vari gadget e nei merchandising che ogni bambino desiderava.

Quei bambini sono poi cresciuti e hanno continuato a seguire le vicende di Rufy! Il successo della serie manga originale non è mai diminuita.

Di fatto il 6 agosto 2022 tutti gli appassionati saranno sicuramente pronti per vedere il nuovo film One Piece Film: Red.

Proprio in merito al nuovo film in arrivo, annunciamo che Eiichiro Oda disegnerà la copertina di Jump GIGA summer 2022.

La notizia giunge grazie all’utente WSJ_manga, che è sempre puntuale e soprattutto affidabile! Di seguito lasciamo la possibilità di guardare e leggere direttamente la fonte che riassume ciò di cui parliamo:

Jump GIGA 2022 SUMMER Cover will be drawn by Eiichiro Oda and the issue will be themed to commemorate the screening of ONE PIECE: FILM RED. pic.twitter.com/YTZBYl95Ml

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) May 1, 2022