One Piece Film: Red: Mayumi Tanaka svela alcuni dettagli sul film in uscita

One Piece Film: Red è il quindicesimo film che vuole commemorare la trasmissione dell’episodio dell’adattamento anime numero 1000. Un traguardo incredibile che non si vede tutti i giorni, probabilmente non si vedrà mai più.

Certo è che il progetto legato a questo film era già in programma da un po’. La motivazione era il record di episodi con l’anime.

Il film, come anche anticipa il titolo, si concentrerà sul ritorno di Shanks “ll Rosso”, ma anche sull’introduzione inedita di Uta, sua figlia.

La figlia dell’imperatore viene definita come la “diva definitiva”. Al momento non sappiamo con precisione i dettagli legati ai poteri di Uta.

Tuttavia si dice che possegga una voce capace di cambiare il mondo. Uno dei più grandi doppiatori della serie ha colto l’occasione per condividere un dettaglio importante sulla prossima uscita estiva.

Diversi film di One Piece hanno colto l’occasione per raccontare alcuni importanti archi narrativi del passato della serie Shonen. I film recenti hanno colto l’occasione per tuffarsi in un nuovo territorio.

Tra le novità del nuovo film vediamo il creatore Eiichiro Oda che ha avuto una partecipazione molto attiva nel film One Piece: Red.

Tutti gli appassionati si pongono un quesito molto importante che sarà il più grande relativo a questo film. Shanks non si è più riunito con Rufy dai primi episodi della serie. Soltanto un breve momento ha visto l’arrivo dell’imperatore a Marineford per porre fine alla battaglia innescata per salvare Ace. Ma loro due non hanno avuto nessuno scambio.

Il quesito è: Rufy e Shanks si incontreranno in questo film? Di confermato non c’è nulla, ma le ragioni per pensare che i due pirati si ritroveranno faccia a faccia di nuovo sono molte.

Uno degli insider che si occupa di aggiornare tutti i fan del mondo di Oda, Orojapan1, ha pubblicato su Twitter uno screenshot della recente intervista con Mayumi Tanaka, doppiatrice di Rufy.

MAYUMI TANAKA "LUFFY VA", had appeared in an interview today, confirming that the recording of the ONE PIECE FILM RED HAD ENDED , she was going to talk about whether SHANKS had met LUFFY in the movie or not, but the staff immediately warned her not to talk.😅😅 pic.twitter.com/2fhGR67EpF — OROJAPAN (@Orojapan1) May 5, 2022

La doppiatrice dunque, svela che le registrazioni del doppiaggio del film sono terminate ufficialmente!

Inoltre pare che la doppiatrice fosse intenzionata a rilasciare ulteriori informazioni, una relativa proprio a confermare o meno il possibile incontro di Rufy con Shanks!

Tuttavia, sfortunatamente, lo staff le ha impedito nella maniera più assoluta di parlarne!

Non ci resta quindi che aspettare l’uscita del film in arrivo il 6 agosto in Giappone e attendere un annuncio futuro sulla data di uscita internazionale per scoprirlo!