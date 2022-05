One Piece Film: Red: la Thousand Sunny sarà un personaggio reale?

One Piece al momento sta vivendo un momento di picco che lo porta su diversi fronti. Primo fra tutti è il One Piece Film: Red, in uscita il 6 agosto in Giappone. Questo film nasce per celebrare la trasmissione dell’episodio numero 1000 della serie animata. Questa è una trovata che i fan apprezzano totalmente anche perché il film si concentrerà su Shanks!

Il Rosso infatti non è un personaggio che sia apparso tantissimo nel manga e questo è un modo per capire meglio le sue origini o quello che ha fatto nel frattempo. La prima novità legata al pirata è che ha una figlia. Lei si chiama Uta.

Non sappiamo moltissimo sul suo conto, ma attraverso alcuni aggiornamenti rilasciati di recente, sappiamo che lei e il papà sono rimasti insieme fino ai suoi 9 anni d’età. Dopodiché, per un evento non specificato, Shanks si allontana da lei.

Uta è in grado di cantare e la sua voce ha dei poteri particolari, tuttavia non si sa se questo sia dovuto ad un Frutto del Diavolo.

Molti altri personaggi sono stati introdotti, come ad esempio Gordon. Inoltre abbiamo visto i character design ufficiali dei pirati protagonisti. Ora però mostriamo una novità che possiamo dire assolutamente inaspettata.

La pagina ufficiale del film OP_FILMRED ha condiviso direttamente sulla sua pagina Twitter, il design della Thousand Sunny in versione umanoide. Riportiamo quanto detto di seguito:

Come puoi vedere sopra, la scheda del personaggio mostra una versione della Thousand Sunny molto diversa da quella che abbiamo sempre visto.

L’enorme nave è stata rimpicciolita in una specie di persona, e il sua parte frontale con il volto di leone funge da ispirazione per il personaggio. Dopotutto, la figura sembra proprio un leoncino, e anche il resto dei suoi lineamenti proviene direttamente dalla nave.

Ricordiamo di seguito anche la sinossi di One Piece Film: Red: