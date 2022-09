JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – Recensione

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R è un titolo che accontenta tutti i fan del franchise che lo hanno seguito negli anni. Questa remaster infatti riesce a far impersonare i vari personaggi in maniera convincente e avvincente.

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R è un titolo che accontenta tutti i fan del franchise che lo hanno seguito negli anni. Questa remaster infatti riesce a far impersonare i vari personaggi in maniera convincente e avvincente. Sviluppo: CyberConnect2 Pubblicazione: Bandai Namco Entertainment Lingua: Italiano Genere: Picchiaduro Piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Microsoft Windows e Nintendo Switch Uscita: 2 Settembre 2022

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R è un videogioco picchiaduro, sviluppato da CyberConnect2 e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Questa è la versione remaster di titolo uscito nell’aprile del 2014 per PlayStation 3. uscirà invece a partire dal 2 settembre 2022 per le piattaforme di current e next gen. Cioè, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X, Nintendo Switch e Microsoft Windows. Il gioco è completamente sottotitolato in lingua italiana.

Gameplay

Parlando del gioco, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, ha corretto tutti i difetti che aveva la versione originale del gioco. Detto questo però, il gioco non aggiunge poi grandi chicche che i fan si sarebbero aspettati. Ad esempio quello di creare tanti eventi visti nella serie.

Primo aspetto che è migliorato è senza dubbio la fluidità del gioco. L’aggiunta delle nuove modalità di gioco e i personaggi inediti sono già motivi sufficienti per prendere il gioco. Le meccaniche sono senza dubbio interessanti. Ovviamente stiamo parlando di un picchiaduro nudo e crudo, e questo rende il titolo potenzialmente non appetibile a tutti. L’assenza di una vera modalità Storia è forse la pecca più grande e che ci si sarebbe aspettati. Questo in particolare potrebbe allontanare i fan della serie e i giocatori in generale.

Il sistema di combattimento è molto intuitivo e semplice da padroneggiare. Il livello di difficoltà è buono mette a disposizione un buon livello di sfida con una CPU che fa egregiamente il suo lavoro. Ovviamente ogni personaggio avrà a disposizione tutta una serie di mosse speciali che li renderà unici e intrigante il loro uso. Gli scontri si svolgono tutti su un piano bidimensionale. Premendo il tasto X si compie la schivata, simile al movimento già visto in giochi come Tekken.

Per quanto riguarda le modalità di gioco, oltre alla principale, All Star, ci sono quella Arcade, Sopravvivenza, Torneo, Online, Pratica e Versus. Con l’opzione Team che ci permetterà di selezionare tre coppie di personaggi con i quali combattere.

Infine parliamo del rooster dei personaggi giocabili. Si sa, che quando si valuta un picchiaduro, l’aspetto cardine è il rooster dei personaggi giocabili. JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R ovviamente in questo dà grande sfoggio di sé. Infatti ci sono la stragrande maggioranza dei personaggi del manga. Ben 50 personaggi giocabili provenienti da tutta la saga. Potremo combattere le battaglie più famose di ogni serie e far interagire gli eroi di diversi universi. Ma non c’è dubbio che il numero dei personaggi andrà ad ingrossarsi successivamente.

Grafica e Colonna sonora

La grafica di JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R è l’aspetto migliorato di questa versione. Si caratterizza per l’utilizzo del cel shading, che rende la bidimensionalità delle arene più tridimensionali. Ogni personaggio è stato realizzato con estrema cura in ogni suo aspetto. Non solo visivo ma anche nelle sue mosse di sfida che potremo sbloccare nel corso del gioco. Maggiore è senza dubbio l’utilizzo delle texture che conferisce maggior volumetria ai personaggi.

Tutte le arene in cui andremo a combattere richiamano ai paesaggi dove sono state ambientate le storie della saga. Le animazioni delle mosse speciali durante gli scontri con le relative collisioni sono state realizzate in maniera piuttosto convincente.

La colonna sonora è tutto ciò che ci si aspetterebbe da un titolo picchiaduro puro e crudo. Troveremo dunque delle musiche incalzanti e sincopate durante tutti gli scontri. Inoltre, gli effetti sonori dei colpi rendono ancor più coinvolgenti e frenetiche le azioni e combinazioni di mosse. E per finire, i personaggi sono stati doppiati tutti con le voci usate negli anime, il che dà all’esperienza di gioco una nota sicuramente più succosa per tutti i fan della serie.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R – Conclusione

In conclusione, chi è ama la serie da cui è tratto questo titolo non potrà che amare JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R. Infatti è sicuramente uno dei migliori videogiochi ispirati agli anime che si possa trovare. Stiamo parlando comunque di un picchiaduro puro e crudo e forse è questo l’unico aspetto che potrebbe non riuscire ad avvicinare proprio tutti i fan. Sebbene si abbia un rooster molto ampio e si sia compiuto un grande lavoro dal punto di vista tecnico, grafico e per quanto riguarda la longevità del gioco stesso.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R