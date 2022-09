Super Dragon Ball Heroes ha messo al centro delle vicende dell’ultimo episodio uno scontro tra Bardack e Goku, rispettivamente trasformati nella forma Super Saiyan 3 e Ultra Istinto.

Come ben sapete questa serie animata rompe tutta quella che è la timeline originale di Dragon Ball, inserendo alcuni personaggi nuovi e tante battaglie assurde come questa presentata nell’ultima puntata pubblicata che potete anche visionare in questo articolo.

Mentre questa battaglia infiamma gli altri guerrieri-Z stanno affrontando il Torneo dello Spazio e del Tempo nell’ultima Ultra God Mission e Yamcha “inciampa” nuovamente in un episodio assurdo e altamente strano, forse anche per il suo personaggio.

Come ben sappiamo ormai da tempo il povero Yamcha si ritrova spesso in situazioni imbarazzanti (FONTE CB), dopo una prima “run” anche interessante durante le prime fasi della storia. Probabilmente ancora oggi è considerato il guerriero più debole del franchise, con una storyline di cui si ride ancora oggi.

Mentre quest’ultimo fa squadra con Hit e Vegeta, uno dei subalterni del Rogue Kaioshin dona manforte alla figura spesso patetica di Yamcha, dove ancora una volta viene derisa e presa di mira da guerrieri più potenti di lui, anche se questa volta in maniera diversa.

Infatti durante lo scontro uno dei nemici si oppone a chi si stava per scontrare con Yamcha, dicendo di essere innamorato di lui durante lo scontro confermando Yamcha come suo fidanzato; aggiungiamo che il guerriero molto probabilmente non è d’accordo ma visto il divario di potenza con Rogue Kaioshin (la ragazza infatuata di lui ndr) decide di non parlare o opporsi al riguardo.

Super Dragon Ball Heroes: Yamcha e la sua bizzarra storia d’amore nell’ultimo episodio

Come accennato Super Dragon Ball Heroes può essere visto gratis su YouTube (Link qui e in calce a queste righe) per gentile concessione del canale Hype. Lo scontro tra Bardack e Goku si infiamma e la differenza di potenza nemmeno si nota, visto anche l’incredibile Ki del padre di Goku, deceduto da tempo nella timeline ufficiale.

Yamcha si riconferma il personaggio più ridicolo di tutto Dragon Ball nonostante si poteva fare di tutto al riguardo, dato che in questa serie animata la timeline ufficiale è letteralmente scomposta, e non da peso agli eventi passati ufficiali.

FONTE CB – CANALE YOUTUBE HYPE