One Piece: Iñaki Godoy parla della sua esperienza nel live action

One Piece ha raggiunto traguardi incredibili nel corso della sua serializzazione diventando la serie dei record. Ma non ha mai ricevuto un adattamento live-action nel corso della sua storia pluridecennale.

Netflix però sta cercando di cambiare tutto questo con la sua prossima serie televisiva. Per farlo ha selezionato giovani attori affinché interpretassero Rufy e i suoi compagni di viaggi e avventure. Le riprese si sono recentemente concluse e Inaki Godoy, il giovane attore che interpreta Rufy, ha condiviso un messaggio pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Godoy ha condiviso parole di apprezzamento sul tempo trascorso a girare il suo personaggio per la serie live-action One Piece di Netflix. Chiaramente parte con i ringraziamenti indirizzati a molte persone, partendo dalla sua famiglia.

In secondo luogo, il cast, la troupe e tutti coloro coinvolti in questo progetto. Inoltre non potevano mancare i ringraziamenti al mangaka Eiichiro Oda. In questo messaggio ha voluto condividere la sua esperienza nell’aver interpretato Rufy, perché gli ha permesso di scoprire tante meraviglie paesaggistiche esistenti, e non solo. Chiaramente un figura come Rufy lo ha ispirato e insegnato tanto. Conclude con un ringraziamento indirizzato proprio al capitano dei Cappelli di Paglia e impaziente che tutti possano guardare questa serie.

Insieme a Iñaki Godoy anche l’attrice che interpreta Nami ha rilasciato profonde parole di gratitudine. Gli Altri attori confermati e che hanno lavorato con Godoy sono:

Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro ;

; Emily Rudd nel ruolo di Nami ;

; Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp ;

; Taz Skylar nel ruolo di Sanji

Al di fuori della ciurma protagonista ecco: