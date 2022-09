Berserk: l'ultimo capitolo del manga cambia Gatsu per sempre!

Berserk è tornato in auge con tantissime novità riguardanti il suo franchise. Infatti dopo la ripresa del manga di Miura tramite Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga, Gatsu sarà protagonista anche di una Memorial Edition, ovvero una riproposizione della trilogia cinemtagorafica del 2010 in uscita a ottobre in Giappone.

In terra nostrana oltre i vari cofanetti e i nuovi volumi di Berserk a quanto pare oggi la Planet Manga ha annunciato la Deluxe Edition del manga di Miura, una preziosa edizione da collezione per i fan più sfegatati o per chi semplicemente vuole leggere l’opera per la prima volta in maniera elegante.

Ovviamente però la parte centrale di tutto e il manga e durante la narrazione volta a concludere le avventure rimaste in sospeso dei personaggi, scopriamo con l’ultimo capitolo, che il mondo di Gatsu cambia per sempre con l’arrivo di Griffith a Elfhelm. Noi lo riportiamo tramite CB.

SE NON AVETE LETTO GLI ULTIMI CAPITOLI NON CONTINUATE

Elfhelm ufficialmente non esiste più. L’isola magica che pullulava di elfi, fate, streghe e altri esseri, non fa più parte del “mondo reale” per via delle ultime azioni compiute dal temibile Griffith. Questo ovviamente è un grande problema per Gatsu e i suoi alleati, dato che l’Isola era una grande risorsa per tutti.

I protagonisti si sono recati a Elfhelm non sono per cercare di riportare allo stato principale la psiche di Caska, ma anche per rifocillarsi, potenziarsi e scoprire alcuni segreti sul mondo che li circonda, come ad esempio alcuni segreti riguardanti l’armatura del Berserker di Gatsu, insieme ai danni che essa provoca sul protagonista e altre cose.

Questo causa un grande scombussolamente non solo nel mondo di Gatsu ma anche nella narrazione generale, dato che è ormai tutto svanito e senza ombra di dubbio il tutto avrà ripercussioni anche su una delle alleate più importanti del guerriero nero, ovvero la fata Puck.

Ricordandovi che Berserk avrà una proiezione della trilogia di film del 2010, vi chiediamo come trovate questo nuovo arco narrativo e se le scelte della nuova direzione vi piacciono.

