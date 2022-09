Bleach: Thousand-Year Blood War: data di uscita confermata per ottobre!

Bleach: Thousand-Year Blood War è il tanto atteso anime tratto dal manga di Tite Kubo, uno degli autori più importanti dell’ambito manga.

Yoshihiro Tominaga il regista del nuovo anime ha finalmente confermato la data di uscita ufficiale della trasposizione animata che dovrebbe adattare l’ultima parte del manga: l’anime uscirà il 10 ottobre. (FONTE CB)

In Giappone è stato condiviso e confermato che il nuovo anime di Bleach uscirà il 10 ottobre, e sarà trasmesso dopo la mezzanotte per evitare inutili censure; questa fa ben presagire per tutto il pubblico che voleva un’adattamento fedele al manga, ovvero cattivo e violento.

Bleach: Thousand-Year Blood War ha mantenuto la sua promessa e non ha rimandato la data di uscita precedentemente annunciata, lasciando la finestra ufficiale di trasmissione dell’anime nel periodo autunnale.

Non abbiamo ancora notizie però per quanto riguarda la diffusione del nuovo anime di Bleach fuori dal territorio nipponico.

Essendo un’anime famoso e apprezzato da tutto il mondo molto probabilmente sarà trasmesso in simulcast, anche se non sappiamo su quale piattaforma.

A pelle possiamo dire Crunchyroll ma allo stesso tempo stanno anche circolando delle voci riguardo una trasmissione in simultanea su Disney+ anche se nulla è ancora confermato. Sostanzialmente potrebbe essere un duro colpo per il pubblico che ha già un abbonamento Crunchyroll.

In calce il post condiviso da Tominga sul suo Twitter ufficiale, confermando la data di uscita del nuovo anime di Bleach per il 10 ottobre:

Bleach: Thousand-Year Blood War: rivelata la data di uscita ufficiale del nuovo anime!

TV Anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" – Broadcast October 10, 2022. pic.twitter.com/3C5yUQiSBn — Sugoi LITE (OECUF) (@SugoiLITE) September 7, 2022

Una bella immagine promozionale per il ritorno di un anime cult, forse quello più apprezzato nonostante l’enorme mole di filler.

Questi ultimi di certo non saranno presenti visto che tutto il manga è uscito ormai da tempo e sostanzialmente per le nuove produzioni non si usano più così spesso.

Non ci resta che attendere le novità riguardo la trasmissione fuori dal Giappone. Tra le varie ipotesi circolano quindi Crunchyroll e Diseny+, due piattaforme famose che si conterranno uno degli anime più attesi di sempre.

Ichigo è pronto a tornare in una nuova veste, una veste che lo rende uno dei personaggi più influenti del mondo anime e manga! In calce altre notizie sulla opening e la ending ufficiale condivisa sempre dal profilo Twitter ufficiale di Tominga:

UPDATE

– Theme Songs:

* Opening: "Scar" performed by Tatsuya Kitani

* Ending: "Saihate" performed by SennaRin — Sugoi LITE (OECUF) (@SugoiLITE) September 7, 2022

