Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, il trailer conferma il lancio mondiale su PS4/5, Switch e PC

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai è il nuovo videogioco inerente all’anime e al manga di Dragon Quest The Adventure of Dai di fine anni ottanta, ispirato a sua volta dalla saga videoludica omonima. Infatti il manga è ambientato nella stessa timeline e ad oggi ha all’attivo un’anime e un manga in corso di pubblicazione.

Il manga è scritto da Riku Sanjo e illustrato da Kōji Inada, artisti appartenenti al Bird Studio, con al capo il maestro Akira Toriyama. Se non sapete questa cosa l’autore di Dragon Ball ha sempre lavorato ai personaggi di questa saga videoludica, disegnandone alcuni davvero caratteristici con il suo tratto.

Square Enix nel 2020 aveva annunciato questo videogioco spin-off incentrato su The Adventure of Dai, e ora dopo due anni scopriamo che il titolo sviluppato da Game Studio e Kai Graphics arriverà in contemporanea mondiale su Switch, Ps4 e Ps5.

Non abbiamo ancora nulla di ufficiale per quanto riguarda la data di uscita ma allo stesso tempo durante il TGS2022 potremo avere altri dettagli al riguardo, insieme appunto alla data precisa del titolo ispirato al manga di Dragon Quest.

Dragon Quest XII è alle porte e nonostante non sia stato rivelato ancora nulla gli appassionati possono intrattenersi con questo nuovo titolo, che sicuramente donerà delle ore di divertimento efficaci ed esaustive.

In calce tramite Gematsu e Nintendo Life, riportiamo anche il trailer di Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai pubblicato poco tempo fa sul canale ufficiale Youtube di Square Enix:

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, il trailer conferma il lancio mondiale su PS4/5, Switch e PC

Con un bellissimo stile alla Akira Toriyama questo nuovo titolo si presenta davvero bene e grazie al suo gameplay ed alla grafica cell-shading si conferma davvero un ottimo prodotto degno della sua saga principale, anche se ovviamente il pubblico è in trepidante attesa del prossimo capitolo collegato alla serie pincipale.

Cosa ne pensate di questo nuovo capitolo? Lo aspettavate oppure non sapevate della sua uscita imminente? Fatto sta che il titolo uscirà in contemporanea sia in Giappone che in Europa, sia su Switch che su PS4/PS5.

Fonte Gematsu – Nintendo Life – Youtube Square Enix