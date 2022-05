Dragon Quest Builders: arriva il titolo per dispositivi Mobile, insieme ad un nuovo trailer per Dragon Quest Treasures!

Dragon Quest Builders, “gioco di ruolo d’azione sandbox” del 2016, viene lanciato per iOS e Android!

Square Enix ha lanciato il gioco Dragon Quest Builders per dispositivi mobili iOS e Android. Il canale YouTube ufficiale ha rilasciato il trailer del nuovo titolo.

Il gioco Dragon Quest Treasures sarà incentrato su Erik e Mia di Dragon Quest XI: Echi di un’era perduta. Il gioco si concentrerà sull’infanzia dei due fratelli e sarà incentrato sulla caccia al tesoro.

Il team di sviluppo del gioco ha dichiarato che si tratterà comunque di un gioco di ruolo, ma “non tradizionale”. Square Enix rivelerà ulteriori informazioni sul gioco a giugno.

Square Enix ha pubblicato il primo Dragon Quest Builders “sandbox action RPG” su PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita nel gennaio 2016 in Giappone.

Il gioco è ambientato ad Alfegard, l’ambientazione del gioco originale di Dragon Quest. La storia segue un finale alternativo del gioco in cui l’eroe accetta l’offerta del Signore dei Draghi di governare metà del mondo. Il giocatore prende il controllo di un nuovo eroe per ricostruire la terra.

Square Enix ha pubblicato il primo gioco in Nord America e in Europa su PS4 (digitalmente e fisicamente) e PS Vita (solo digitalmente) nell’ottobre 2016. La società ha pubblicato una versione per Nintendo Switch del gioco nel marzo 2018.

La versione Switch ha aggiunto un Great Sabrecub che i giocatori possono cavalcare nella modalità Free build, che rende i giocatori più veloci e dà loro materiali dopo aver sconfitto i nemici.

Dragon Quest Builders 2 (Dragon Quest Builders 2: Hakaigami Shidō to Karappo no Shima), il gioco sequel di Dragon Quest Builders, è stato distribuito in Giappone nel dicembre 2018 sia per PS4 che per Switch.

Il gioco è stato poi lanciato per PS4 e Switch in Nord America e in Europa nel luglio 2019 e per PC tramite Steam nel dicembre 2019. Il gioco è stato lanciato sul Microsoft Store per PC, Xbox One e Xbox Series X|S nel maggio 2021.

Ecco la trama del manga:

Leggenda narra che un tempo un sanguinario demone venne sconfitto da un eroe e dai suoi compagni, e che da allora le genti possano vivere in pace e serenità.

Tanti anni sono passati, ma c’è ancora chi – come il vivace ragazzino Dai, cresciuto in un’isola popolata da mostri – sogna di diventare un prode guerriero.

L’arrivo improvviso di un’imbarcazione di “eroi” porrà fine alla sua infanzia idilliaca, ma, al contempo, gli spalancherà i portali di un’avventura memorabile che – chissà? – potrebbe permettergli di mutare il suo sogno in realtà…