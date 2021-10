Dragon Quest – è morto Koichi Sugiyama

Dragon Quest rimane orfano del maestro Koichi Sugiyama, colui che ha composto le colonne sonore della celebre saga di RPG di Square Enix.

Il maestro si è spento a 90 anni lo scorso 30 Settembre a seguito di uno shock settico.

Oltre ad aver composto la colonna sonora della saga Square Enix fin dal primo capitolo e degli anime derivati, Sugiyama si è occupato di anime quali Cyborg 009 (seconda serie), Space Runaway Ideon e Magic Knight Rayearth.

Ha anche composto la colonna sonora del live action Godzilla vs. Biollante.

La colonna sonora di Dragon Quest XII: The Flames of Fate, il prossimo capitolo della serie, sarà il suo ultimo lavoro, fa sapere Square Enix.

Il tema Overture: Loto’s Theme ha accompagnato per primo la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

