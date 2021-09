Dragon Quest – The Adventure of Dai entra nel 2° anno di trasmissione

Dragon Quest – The Adventure of Dai è la nuova serie anime che adatta il manga omonimo di Koji Inada, Riku Sanjo e Yuji Horii.

Il 2 Ottobre 2021 la serie entrerà nel secondo anno di trasmissione e per l’occasione gli episodi godranno di una nuova opening, ovvero il brano Bravest di Taichi Mukai.

Di seguito la key visual che segna il passaggio al secondo anno di messa in onda:

Dragon Quest The Adventure of Dai – la serie anime

La serie anime è disponibile su Crunchyroll anche in Italia da Ottobre 2020 in contemporanea alla messa in onda in Giappone.

Il manga tornerà in fumetteria in una nuova edizione curata da Star Comics.

Leggenda narra che un tempo un sanguinario demone venne sconfitto da un eroe e dai suoi compagni, e che da allora le genti possano vivere in pace e serenità. Tanti anni sono passati, ma c’è ancora chi – come il vivace ragazzino Dai, cresciuto in un’isola popolata da mostri – sogna di diventare un prode guerriero. L’arrivo improvviso di un’imbarcazione di “eori” porrà fine alla sua infanzia idilliaca, ma, al contempo, gli spalancherà i portali di un’avventura memorabile che – chissà? – potrebbe permettergli di mutare il suo sogno in realtà…

Square Enix, inoltre, pubblicherà il nuovo gioco mobile Hero’s Bonds a fine Settembre e prossimamente il gioco per console Infinity Strash.

